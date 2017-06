Uudised

Priit Aavik tõi Keila Cupilt medalid

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 14. juuni 2017. Priit Aavik. FOTO: Karola Minka Priit Aavik osales möödunud nädalavahetusel 16. korda toimunud Keila Cupil, mis oli ühtlasi ka viimane ettevalmistav võistlus enne Saarte mänge.



Aavikul õnnestus võita 50 m liblikujumine ajaga 25.45.



„See võistlus sai tahtlikult tehtud suure koormuse pealt. Päev enne tegime kaks veetreeningut ning tugeva jõusaali, seega praegu võib ajaga rahule jääda,“ sõnas Priit Aavik.



Lisaks saavutas ta Martti Aljandi järel hõbemedali 100 m kompleksujumises ajaga 58,80.



„Paar tehnilist viga sellel distantsil tegin. Kuna Martti ise on Euroopa medaliomanik sel distantsil, siis pärast ujumist arutasime temaga ning ta andis paar väga head näpunäidet, mida üritan treeningutel praegu rakendada,“ seletas Aavik.



Tänavu jätab ta vahele Eesti meistrivõistlused, mis toimuvad selle nädala lõpus Tartus, et suunata kogu energia Saarte mängudele.



„Nüüd toimub viimane, lõpphäälestus ning saab näha, mis Gotlandil saama hakkab,“ ütles Aavik. Aavikul õnnestus võita 50 m liblikujumine ajaga 25.45.„See võistlus sai tahtlikult tehtud suure koormuse pealt. Päev enne tegime kaks veetreeningut ning tugeva jõusaali, seega praegu võib ajaga rahule jääda,“ sõnas Priit Aavik.Lisaks saavutas ta Martti Aljandi järel hõbemedali 100 m kompleksujumises ajaga 58,80.„Paar tehnilist viga sellel distantsil tegin. Kuna Martti ise on Euroopa medaliomanik sel distantsil, siis pärast ujumist arutasime temaga ning ta andis paar väga head näpunäidet, mida üritan treeningutel praegu rakendada,“ seletas Aavik.Tänavu jätab ta vahele Eesti meistrivõistlused, mis toimuvad selle nädala lõpus Tartus, et suunata kogu energia Saarte mängudele.„Nüüd toimub viimane, lõpphäälestus ning saab näha, mis Gotlandil saama hakkab,“ ütles Aavik.

Veel artikleid samast teemast »