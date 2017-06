Uudised

Vesi meelitas suplejaid

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 14. juuni 2017. Pühapäeval mõõdeti Mändjalas veetemperatuuriks 19,3 kraadi. Esimesed julged käisid ka juba ujumas. FOTO: Gerd Vipre Möödunud nädalavahetusel võis randades ujujaid märgata juba rohkem kui varem. Mändjalas ja Roomassaares mõõdeti veetemperatuuriks lausa 19 kraadi, Kuressaare supelrannas ulatus see 18 kraadini.



„Mõtlesin ise, et kas keegi üldse ujumas ka käib. Ja appi! Inimesed käivadki juba ujumas. Elu rannas hakkab pihta pärast lõunat. Mänguplatsil on kogu aeg palju rahvast. Hea meel oli näha, et võrkpallipoisid ja -tüdrukud olid juba kohal.



Päevitusala kasutati vähe, aga ujujaid juba oli. Nägin isegi, et näkki pandi ja olin üllatunud, et vau! Kuid need vist ei olnud kohalikud,” rääkis Titeranna kohvikus tööl olnud Triinu Putnik.



Ujumas käisid tema sõnul isegi väikesed lapsed. Tema ise ootab, et vesi ulatuks 20 kraadini, enne kui ta varbad vette julgeb panna.



Alanud nädala jahe ilm aga viis veetemperatuurid mitu head pügalat allapoole. Eile oli Kuressaares ja Mändjalas veetemperatuur vaid 16 kraadi.



Vihmane ilm jätkub



Ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak tõdes, et praegu on oodata õhutemperatuuri langemist. Tänaseks lubab jahedat ilma, kuid sajuhooge jääb vähemaks. Nädala teiseks pooleks tugevat tuult ei lubata.



Neljapäevast alates läheb ilm märksa soojemaks ja õhutemperatuur tõuseb 20 kraadini. Päev tõotab tulla sajuta. Reedest alates on oodata 20–23 kraadi õhusooja. Nädalavahetusel on taas vihma oht, kuid prognoos on hetkel veel kõikuv.



