Uudised

SÜG-i õpilaskodu läheb maksma ligi 262 000

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 14. juuni 2017. Foto on illustratiivne SÜG-i Kingu tänav 6 asuva õpilaskodu renoveerimistööde esimene etapp algab kohe pärast jaanipäeva, töid hakkab seal tegema OÜ Arens Ehitustööd.



Linnavalitsus kinnitas lihthanke „Kingu 6 hoone rekonstrueerimine“ tulemused, mille võitis OÜ Arens Ehitustööd, kelle pakkumuse hinnaks oli koos käibemaksuga 261 704,52 eurot. „Tähtajaks laekus hankele kolm pakkumust. Kõik kolm osalenut kvalifitseeriti ja nende pakkumused tunnistati hanketingimustele vastavaks,“ selgitas Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu.



Töödega on Maripuu sõnul plaanis alustada 26. juunist ning valmis jõuda 18. augustiks.



Selle ajaga vahetatakse välja katuse kandekonstruktsioonid ja paigaldatakse uus katusekate, tehakse soojustus- ja elektritööd, rajatakse haljastus ning ehitatakse ümberehituste käigus kaks väikeklassi. Linnavalitsus kinnitas lihthanke „Kingu 6 hoone rekonstrueerimine“ tulemused, mille võitis OÜ Arens Ehitustööd, kelle pakkumuse hinnaks oli koos käibemaksuga 261 704,52 eurot. „Tähtajaks laekus hankele kolm pakkumust. Kõik kolm osalenut kvalifitseeriti ja nende pakkumused tunnistati hanketingimustele vastavaks,“ selgitas Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu.Töödega on Maripuu sõnul plaanis alustada 26. juunist ning valmis jõuda 18. augustiks.Selle ajaga vahetatakse välja katuse kandekonstruktsioonid ja paigaldatakse uus katusekate, tehakse soojustus- ja elektritööd, rajatakse haljastus ning ehitatakse ümberehituste käigus kaks väikeklassi.

Veel artikleid samast teemast »