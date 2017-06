Uudised

Praamipiletite soetamine jaaniajaks on keeruline

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 14. juuni 2017. Praamipiletite saadavus praamid.ee kodulehel 22. juuniks Virtsu-Kuivastu ja 25. juuniks Kuivastu-Virtsu suunal. Ekraanitõmmis praamid.ee kodulehelt Seoses järgmise nädala lõpus saabuvate pikkade pühadega on enamik praamipileteid kõige “magusamaks” ajaks e-poes välja müüdud.



Eilse seisuga olid neljapäevaks, 22. juuniks Virtsu-Kuivastu suunal kõik e-piletid alates kella 10.50 kuni 23-ni väljuvatele praamidele välja müüdud. Küll aga on veel saada pileteid 23. juuniks varajastele kellaaegadele ning alates 15.50-st.



Hullem olukord valitseb veebipoes pühapäevaks, 25. juuniks Kuivastu-Virtsu suunal. Sinna ei ole juba praegu kella 9.40-st kuni kella 23-ni väljuvatele praamidele võimalik piletit lunastada. Reisijakohti jagub külluses, aga autopileteid mitte ühtegi.



Tagasi mandrile oleks veel võimalik pilet 25. juuniks soetada ajavahemikul kella 7.20–9.05 ning viimasele, kell 23.45 väljuvale reisile.



TS Laevad lubab, et laevad liiguvad nii kaua, kuni kõik soovijad on üle veetud. “Lisareiside aeg ja arv sõltub konkreetsest olukorrast. TS Laevadel on valmisolek, aga reise tellib ikkagi riik,” ütles TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar.



