Uudised

Varastatud kass jõudis koju tagasi

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 13. juuni 2017. Mäks jõudis koju tagasi. FOTO: erakogu 4. juunil pandi Kuressaares Rootsi tn 12 korteri eest pihta kass. Pere oli kassi õue lasknud. Naabrid teadsid rääkida, et kaks tõukeratastega tüdrukut panid kassile paela kaela ja vedasid ta minema.



Neli päeva hiljem andsid omanikud asja politseisse. Paari päeva eest sai pere kassi kätte.



“Kass oli Karja ja Pärna tänava ristis. Üks naine helistas, et ta istub seal,” ütles kassi omanik Sandra Sall. Kassi kadumise põhjustanud tüdrukud on perele teada.



