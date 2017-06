Uudised

President kutsus roosiaeda kaheksa tublit saarlast

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: Laura Altmets Teisipäev, 13. juuni 2017. Britha Kuldsaar President Kersti Kaljulaid kutsub tavakohaselt vastuvõtule tublimad õppurid. Saare maakonnast on esindatud nelja kooli parimad.



4. juulil presidendilossi roosiaias toimuvale vastuvõtule on kutsutud Britha Kuldsaar, Helina Koppel ja Karita Süld Saaremaa ühisgümnaasiumist, Grete Kaal, Melani Nõu ja Ingrid Pruunlep Kuressaare gümnaasiumist, Tõnis-Kristjan Nava Leisi keskkoolist ning Miina Hõbenael Orissaare gümnaasiumist.



Juba teist aastat järjest on kutsututeks vaid kuldmedaliga või kutseõppeasutuste puhul kiitusega lõpetanud.



Britha Kuldsaar oli enda sõnul kutsest teada saades nii positiivselt üllatunud, et võttis lausa sõnatuks.



“On kindlasti privileeg olla kutsutud sellisesse kohta,” sõnas neiu ning lisas, et kindlasti on tal plaanis vastuvõtule minna.



