Merepäästjad kogusid meditsiinikoolituselt teadmisi

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 13. juuni 2017. Tiirelnud paadile sõideti poordi ning kannatanult, keda etendab Manuel Lember Kungla üksusest, püüab Kuressaare vabatahtlik Kaupo Kongas elumärke leida esmalt pulssi katsudes. Taamal kontrollib kõike koolitaja Lemmo Jonuks. FOTO: Annely Esko Saaremaa vabatahtlikud merepäästjad (SVM) läbisid Abrukal kolm päeva kestnud põhjaliku meditsiinikoolituse, millest võttis osa 14 inimest.



SVM Seltsi juhatuse assistent Annely Enke selgitas, et algselt pidi koolituse läbima 15 inimest, kellest ühe kutsus töö eemale. Ülejäänud sooritasid koolituse lõpus testi ja pälvisid tunnistuse.



Kuna koolitus toimus Abrukal, oli plaanitud nii, et osaleks ka kogukonna liige. “Osales kohalik elanik Krista Lember ja ühe meie vabatahtliku naine, kes oli kaasa tulnud,” selgitas ta.



Kuna päästjad soovisid kohapeal rohkem olukordi läbi mängida, lepiti Enke sõnul koolitaja Lemmo Jonuksiga Tartu kiirabist kokku, et igaüks sai eelnevalt kodus kuue tunni jagu materjali läbi töötada.



Pandi rõhku mitte ainult merepäästele, vaid ka näiteks autoõnnetusele. “Harjutasime, kuidas inimest masinast kätte saada ning kaelalahase ja žguti panekut,” sõnas Enke. “Kui inimene läheb metsa, on tal kindlasti mingi rätik või sall kaasas. Žgutt tuleb ju puupulga abil veel rohkem pingule kruttida, et veri peatada,” rõhutas ta, tuletades kõigile meelde, et nahast püksirihm selleks ei sobi, sest ei anna niimoodi painduma.



Lisaks mängiti läbi sarnast olukorda, kus hiljuti hukkus kaks piirivalvetöötajat. “Harjutasime tiirlevale alusele poordi sõitmist ning kannatanutele esmaabi andmist,” selgitas ta.



Enke lisas, et praktilistes tegemistes on “kannatanutel” samuti oluline osa, sest nemad saavad kogeda ja anda tagasisidet, kuidas miski asi tundub – kas kaelalahas sai piisavalt, mitte poovalt peale või kui valulik võib olla žguti panek.



Kohalolnud said treenida hommikust hiliste õhtutundideni ning omal nahal tunda koolituse võlusid ja valusid. Nagu Manuel Lember sotsiaalmeedias ütles, võib kõige selle juures vaid loota, et tegelikult neid oskusi vaja ei lähe.



