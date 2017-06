Uudised

Kapteni kõrts teeb juulis uksed lahti

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 13. juuni 2017. Kapteni kõrts seati kolimiseks valmis 25. veebruaril ning uues kohas, Tallinna tn 21, avab kõrtsi 1. juulil Uku Suviste.



Uuenenud Kapteni kõrts on pinnalt natuke väiksem. Põhisissepääs hakkab olema peatänava äärest.



“On teada, et iga asi saab kord vanaks, tahetakse midagi uut ja huvitavat. Kuna Kapteni kõrts on ilma suuremate muudatusteta edukalt tegutsenud juba 20 aastat, siis leidsime, et on aeg kogu kontseptsiooni uuendada,” ütles juhatuse liige Johan Lõuk.



Lisaks meelelahutuslikule poolele hakatakse pakkuma pubitoitu ning kõrtsile antakse uus hingamine erinevate ürituste ja tegevustega.



