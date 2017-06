Uudised

Viking Burger avas linnas rannakohviku

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 13. juuni 2017. Möödunud reedel avas Kuressaare Titerannas rannakohviku Viking Burger, mis on ettevõtte kolmas söögikoht Saaremaal. Burgereid saab ka Salmel ja Roonimäe tanklas. Burgeriäri alustas supelrannas rahvale juba tuntud menüüga.



“Meil käis pühapäeval väga palju välismaalasi. Peab tunnistama, et järelikult on turist juba jõudnud Saaremaale,” ütles ettevõtja Kristo Putnik. Kohvik mahutab korraga paarkümmend klienti ja on avatud iga päev. Lisaks burgeritele on võimalik tellida ka viit sorti kohvi jms.



