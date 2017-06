Hoovikohvik võõrustab Orissaares külalisi

Uudised

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 13. juuni 2017. Maru mahedikurull Orissaare alevikus avas reedel väravad uus Maru hoovikohvik, kust saab nii Marusid, smuutisid kui isetehtud limpsi. Menüüs on ka supp, salat, erinevate lisanditega pannkoogid jms.



“Üllatavalt hästi läks esimene nädalavahetus. Arvestades, et me ei olnud jõudnud reklaami teha, leidsid nii kohalikud kui täiesti võõrad meid üles,” rääkis Maru mahedikurullide valmistaja Kati Käbin. Kohvik on avatud neljapäevast pühapäevani ja seda ka jaanipühadel.



