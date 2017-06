Uudised

“Klassikokkutulek 2” tegevus toimub Saaremaal

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: MM Teisipäev, 13. juuni 2017. Kaader filmist “Klassikokkutulek”. MTÜ Visit Saaremaa ja Taska Film OÜ vahel allkirjastatakse leping, mille alusel toimub suur osa filmi “Klassikokkutulek 2 – Pulmad ja matused” tegevusest Saaremaal. Võtted toimuvad juulis ja augustis ning film esilinastub tuleva aasta veebruaris Kuressaare Linnateatris. “Klassikokkutuleku” esimene film osutus väga populaarseks ja tõusis taasiseseisvusaja vaadatuimaks kodumaiseks kinofilmiks.



MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup selgitas, et enam kui pool filmi tegevusest leiab aset Saaremaal ning see on Kuressaarele ja kogu Saaremaale väga arvestatav reklaam. “Oleme kindlad, et tänu menukomöödia “Klassikokkutulek” teisele osale jõuame Saaremaa tutvustamisega väga paljude inimesteni.”



MTÜ Visit Saaremaa toetab filmi rahaliselt ja Saaremaa turundamise eesmärgil eraldas Kuressaare linnavalitsus MTÜ-le selleks 25 000 eurot.



Linnapea Madis Kallase sõnul on tegu kaalutletud otsusega. “Kui minult küsiti võimaliku koostöö kohta Eesti vaadatuimale filmile järje tegemiseks Kuressaares ja Saaremaal, ei saanud seda võimalust kasutamata jätta. Lõpliku kindluse sain pärast seda, kui olin filmi teemal suhelnud kümnekonna valdkonna eksperdi ja ettevõtjaga.”



Eeldatavalt väga vaadatav film



Ettevõtja ja MTÜ Visit Saaremaa volinik Toomas Leis tõi “Klassikokkutuleku” juures esile kaks tema jaoks olulist aspekti: “Esiteks iga tegevus, mis toob Saaremaale positiivset tähelepanu ja on ajas kestvam kui üks nädalavahetus, on väga tervitatav, ja tegemist saab olema ju eeldatavalt väga vaadatava filmiga. Teiseks – mulle meeldib ka, kui meie omavalitsus Saaremaa tutvustamisega jõulisemalt tegeleb ja julgeb ka veidi ebatraditsioonilisemaid kanaleid kasutada.”



Filmi produtsent Evelin Soosaar-Penttilä tundis heameelt, et koostöö on hästi sujunud ja ka linna poolt on filmile hoogu antud. “See on juba legendaarsetest eesti komöödiatest näha, et kui Saaremaa on sees, siis nalja ikka saab,” tõdes ta.



