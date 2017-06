Uudised

Võrrimehed tiirutasid saarel

Esmaspäev, 12. juuni 2017.



Autor: Ahto Jakson Esmaspäev, 12. juuni 2017. Indrek Viik, Ivar Lett, Heljus Saks ja Markus Toon naudivad võrridega sõites vabadust otsustada sõidu käigus, kuhu teekond neid järgmisena viib. FOTO: Tambet Allik Vene ajast pärit sääreväristajate ehk võrridega sõitvad mehed võtsid tänavu ette järjekordse matka, tiirutades Saaremaa erinevates paikades ja läbides kokku 200 kilomeetrit.



Kui mullu sõitsid mehed läbi Muhumaa, siis nüüd viis retk nad möödunud nädalavahetusel algul Hiiumaale, järgmisel päeval tagasi Saaremaale Leisi, kust suunduti Saiklasse, sealt mere äärde, kuhu jäädi ööbima ja lõket tegema. Sealt viis teekond Laimjala teed mööda Sutusse, sealt edasi Kuressaarde ning lõpetati Kaarmal.



“Võrr on niivõrd legendaarne ja äge aparaat. Meie käest muudkui küsitakse, et kas probleeme ei teki, sest tuleb ju aina putitada. See on hirm lapsepõlvest,” kostis Ivar Lett. Midagi suurt pole tema sõnul vaja sääreväristaja kallal putitada. “Kui natuke nupp nokib ja asja mõistusega võtad, saab iga kell hakkama. Tegemist on kõige lollikindlama mootoriga üldse,” rääkis Lett.



Päris väljapääsmatut olukorda, et võrr tuleks sleppi võtta või auto järele kutsuda, ei ole meestel viie aastaga, mil nad on ringi vuranud, kordagi ette tulnud. Pealegi ei ole võrriga sõites tarvis juhiluba ega liikluskindlustust.



Sõiduvahendid aastatest 1970–1990



Ivar Lett ise sõidab siiani 1970. aastate sääreväristajaga, aga ühel mehel on Vene aja lõpust, 1990. aastate algusest pärit viimase väljalaske sõiduvahend. Kui nad seekordse retke ajal Hiiumaal ühe sakslasega kokku said, imestas too, kuidas 20 aasta jooksul ei toimunud Nõukogude Liidus võrridel mingisugust arengut ning mootor ja kõik muu oli jäänud ikka samasuguseks, erinevalt Saksamaast, kus tehnika palju kiiremini arenes.



“Võrr on hea sõber ja väljakutse. Millegipärast kardetakse käsi õliseks teha ning arvatakse, et äkki ikka ei vea kohale,” sõnas Lett. Võrreldes eelmiste kordadega oli meestel tänavu võrride putitamist teekonna jooksul kõige vähem. Natuke oli tegemist kontakthaamritega, mis küünlale sädet jaotavad, ühel sääreväristajal oli sodi sattunud küünla kontakti vahele.



Jupid interneti kaudu Narvast



Kas tagavaraosi sellistele sõiduvahenditele on üldse praegu kusagilt saada? “Narvas interneti kaudu veel müüakse. Tellisime Orissaarde pakiautomaati. Saime sealt kätte ja sõitsime edasi,” lausus Lett. Ka kuulutustelehtedes Soov ja Kuldne Börs trehvab vahel juppide müüjaid, isegi päris uusi mootoreid võib sealtkaudu saada.



Võrridega matkajad kilometraaži taga ei aja. “Me lihtsalt kulgeme. Vaatame kohti, mis huvi pakuvad. Sõidame vahel ka suvalisse õue sisse, et saada öömaja,” tõi Lett näite.



Ükskord, kui neile Pidulas süüa pakuti, lõid võrrimehed vastutasuks turistidele koguni tantsu, tõmmanud selga kaasas olnud vastava riietuse ja pannud pähe meremehemütsid. Ivar Leti põhitegevus ongi esinemised – laulmine, tantsimine ja etendused. Juulis seisab tal Mihkli talumuuseumis ees tantsuetendus, samuti on Triigis tulemas tantsulavastus “Saare äratus”.



Samad mehed, kes võrridega ringi sõidavad, korraldavad iseendale ka jalgsimatka mööda Saaremaa rannikut. Viis aastat tagasi hakkasid nad Orissaarest pihta. Praeguseks ollakse Undvast läbi. “Kui matkata kolm päeva aastas, peaks Saaremaale tiiru pealetegemiseks kuluma 16 aastat,” arvutas Lett.



Võiks ju järjest ära teha, milleks niimoodi venitada? “Inimesed käivad tööl ja toimetavad, osa meist on mandrilt. Rannikuala on niivõrd ränk – kivid, vesi, roostik, mets. Pealegi, eks head asja tuleb ikka tasapisi nokkida, muidu saab ruttu otsa,” selgitas Lett, kes nimetab ennast suvesaarlaseks.



Teekond selgub ettevõtmise käigus



Mehed ei kogu reise. Nende eesmärk on iga matkaga midagi avastada või otsida. “Mõni käib reisidel nende kogumise eesmärgil ja ütleb, et on nii mitmes kohas juba käinud, aga mida ta koges ja millist kultuuri ning maastikku tajus seal?” tahtis Lett teada.



Võrridega sõitjad ei sea oma reisiplaane ette kunagi. Nad tulevad lihtsalt kokku ja hakkavad kulgema, et teada saada, kuhu teekond seekord viib. Kellel kõige säravam idee tekib, sinna sõidetakse.



