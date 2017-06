Uudised

Vilets ilm nurjas Ott Tänaku kopterilennu koju

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 13. juuni 2017. Tallinna saabunud Ott Tänakul oli vastas ka tütar Mia. FOTO: Rauno Volmar / Delfi Nädalavahetusel Sardiinia MM ralli võitnud Ott Tänak pidanuks eile pärast Tallinna saabumist helikopteriga koju saama, kuid kahjuks nurjas selle plaani halb ilm.



Rallisõitja Ott Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja lennuk maandus eile Tallinna lennuväljal kella 14.20 paiku. Sellele järgnes meeste vastuvõtt lennujaamas ning pressikonverents. Üritus algas peaminister Jüri Ratase pöördumisega. Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa kinkis võidumeestele Rio olümpia meenemündi, kus on kujutatud sportlast stardi ootel. Autospordiliidu poolt õnnitlesid mehi Urmo Aava ja Tarmo Hõbe.



Ott Tänakule esitati pressikonverentsil küsimus, kas ujumisliit on ühendust võtnud, sest pea ees vettehüpe Sardiinias nägi väga hea välja.



“Mõte oli endal natuke aega tagasi ujumisliiduga ühendust võtta, sest suvel õnnetusi vahel juhtub ja peakat tundmatus kohas hüpata ei ole mõistlik. Õnneks oli oma tiimi liige ees ja turvaline koht seda teha,” lausus Tänak. Ta pidas lahedamaks hetkeks “ujumistseremooniat” koos tiimiga, kus paistis, et inimesed on tõesti selle nimel vaeva näinud.



Tänak nimetas Sardiinia rallit aasta üheks kõige karmimaks ralliks, sest auto kere sai palju “haavu” ja kruusa kippus sisse tulema. Tänaku sõnul ei koosne eduvalem üksnes sõitjast, kaardilugejast ja autost. “Tegemist on meeskonnaalaga. Üksi sõites ja kaardilugejast ei olene väga palju. Ülejäänud meeskond, kes taustal töötab ja tehnika... Ega auto iseenesest sõitma hakka,” märkis Tänak.



Pärast pressikonverentsi tahtis Ott Tänaku suurtoetaja Oleg Gross organiseerida Tänaku sõidutamise koju helikopteriga. Kui Saaremaal jäi lõunaks vihm järele, siis pealinnas sadas ka pärastlõunal ning keerulised ilmaolud ja halb nähtavus ei võimaldanud plaani ellu viia.



“Eks see jääb järgmisteks kordadeks, kui tulevad uued võidud,” ütles Oleg Gross Meie Maale. Kas kopter oleks Ott Tänaku toonud Saaremaale või viinud ta tema Tallinna koju, selle pidanuks Grossi sõnul Tänak ise otsustama. “Nad ise oleks pidanud ütlema, kuhu minna tahavad,” viitas Gross Tänakule ja tema paarilisest kaardilugejale Martin Järveojale.



Ott Tänak saab perega koos aega veeta vaid paar päeva, sest juba homme algab ettevalmistus Poola ralliks. Rallisõitja Ott Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja lennuk maandus eile Tallinna lennuväljal kella 14.20 paiku. Sellele järgnes meeste vastuvõtt lennujaamas ning pressikonverents. Üritus algas peaminister Jüri Ratase pöördumisega. Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa kinkis võidumeestele Rio olümpia meenemündi, kus on kujutatud sportlast stardi ootel. Autospordiliidu poolt õnnitlesid mehi Urmo Aava ja Tarmo Hõbe.Ott Tänakule esitati pressikonverentsil küsimus, kas ujumisliit on ühendust võtnud, sest pea ees vettehüpe Sardiinias nägi väga hea välja.“Mõte oli endal natuke aega tagasi ujumisliiduga ühendust võtta, sest suvel õnnetusi vahel juhtub ja peakat tundmatus kohas hüpata ei ole mõistlik. Õnneks oli oma tiimi liige ees ja turvaline koht seda teha,” lausus Tänak. Ta pidas lahedamaks hetkeks “ujumistseremooniat” koos tiimiga, kus paistis, et inimesed on tõesti selle nimel vaeva näinud.Tänak nimetas Sardiinia rallit aasta üheks kõige karmimaks ralliks, sest auto kere sai palju “haavu” ja kruusa kippus sisse tulema. Tänaku sõnul ei koosne eduvalem üksnes sõitjast, kaardilugejast ja autost. “Tegemist on meeskonnaalaga. Üksi sõites ja kaardilugejast ei olene väga palju. Ülejäänud meeskond, kes taustal töötab ja tehnika... Ega auto iseenesest sõitma hakka,” märkis Tänak.Pärast pressikonverentsi tahtis Ott Tänaku suurtoetaja Oleg Gross organiseerida Tänaku sõidutamise koju helikopteriga. Kui Saaremaal jäi lõunaks vihm järele, siis pealinnas sadas ka pärastlõunal ning keerulised ilmaolud ja halb nähtavus ei võimaldanud plaani ellu viia.“Eks see jääb järgmisteks kordadeks, kui tulevad uued võidud,” ütles Oleg Gross Meie Maale. Kas kopter oleks Ott Tänaku toonud Saaremaale või viinud ta tema Tallinna koju, selle pidanuks Grossi sõnul Tänak ise otsustama. “Nad ise oleks pidanud ütlema, kuhu minna tahavad,” viitas Gross Tänakule ja tema paarilisest kaardilugejale Martin Järveojale.Ott Tänak saab perega koos aega veeta vaid paar päeva, sest juba homme algab ettevalmistus Poola ralliks.

Veel artikleid samast teemast »