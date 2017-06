Uudised

Enim kindlustusjuhtumeid Toyotadega

Esmaspäev, 12. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Esmaspäev, 12. juuni 2017. Foto on illustratiivne Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) liikluskindlustuse statistika põhjal esines möödunud aastal Saare maakonnas enim õnnetusi Toyotadega.



Eestis on kõige populaarsemad Volkswagen marki sõiduautod, moodustades 14% liikluskindlustatud sõidukitest. Nendega põhjustatakse arvuliselt ka kõige rohkem liiklusõnnetusi – 11% kõigist sõiduautode poolt põhjustatud juhtumitest.

Saaremaal oli eelmisel aastal suurim arv juhtumeid – 29 – seotud Toyota marki sõiduautodega. Samuti osutus Saaremaal Opelite ja Hondadega põhjustatud juhtumite osakaal tunduvalt suuremaks kui kogu Eestis. Opelitega oli maakonnas möödunud aastal 26 ja Hondadega 22 liiklusõnnetust.



Seevastu Volkswagenite, BMW-de ja Fordidega põhjustatud liikluskindlustusjuhtumite osakaal on Saare maakonnas natuke väiksem kui kogu Eestis. Volkswagenitega juhtus möödunud aastal Saaremaal 28, Fordidega 11 liiklusõnnetust. Daciatega ei olnud Saaremaal ühtegi juhtumit, Seati, Lexuse, Land Roveri ja Suzukiga üks juhtum.



“Õnnetustel on teatud seos autode arvukusega, kui palju marke teel liikleb. Kui palju maakonnas on sõidukeid liikluskindlustatud, neid andmeid LKF-l ei ole, sest kindlustuse tegemisel sõiduki asukohta ei küsita,” ütles LKF-i geoinfosüsteemide valdkonnajuht Ülli Reimets.



Iga kahekümnes auto



Iga kahekümnenda Eesti teedel liikleva sõiduautoga põhjustatakse aasta jooksul liiklusõnnetus, kõrgeima kahjutihedusega auto on BMW. Kõige populaarsem sõiduauto mark viimasel kümnel aastal on olnud Volkswagen.

“Iga saja kindlustuslepinguga sõiduauto kohta põhjustatakse viie aasta jooksul liiklusõnnetus ehk kõikide liikluskindlustatud sõidukite seas põhjustatakse iga 20 sõiduautoga aasta jooksul liiklusõnnetus,“ rääkis Reimets. Kahjutihedus on kindlustusjuhtumite arv saja kindlustatud sõiduki kohta.



Enamlevinud sõiduautomarkidest oli möödunud aastal kõrgeima kahjutihedusega BMW. 100 liikluses osalenud BMW kohta põhjustati liikluskindlustusjuhtum seitsme sõidukiga ehk iga neljateistkümnenda BMW-ga põhjustati aasta jooksul liiklusõnnetus.



Kõrge kahjutihedusega Lexus ja Land Rover



Väga kõrge kahjutihedusega paistavad silma ka Lexus ja Land Rover. Sõiduauto markide kahjutiheduse esikümnest leiab veel Mercedese, Mazda, Subaru, Jeebi, Porsche, Honda ja Chrysleri. “Uuematest vähemlevinud markidest tõusis möödunud aastal esile Tesla. 49 Tesla kohta põhjustati seitsmega liiklusõnnetus,“ märkis Reimets.



Ta täpsustas, et kõik statistikas kajastatud automargid võimaldavad teedel ja tänavatel turvaliselt liigelda. Enamiku ohtlikkuse edetabeli moodustavate sõidukimarkide võimsus on keskmisest kõrgem, see annab kinnitust, et kõrgema riskikäitumisega sõidukijuhid eelistavad tavaliselt võimsamaid autosid.



Eestis populaarseim Volkswagen



Populaarseim sõiduauto mark Eestis on ülekaalukalt viimase kümne aasta jooksul olnud Volkswagen, Volkswagenite tipphetk oli aastal 2014, kui neid vuras Eesti teedel pea 110 000.



Viimasel paaril aastal on liikluses osalevate Volkswagen sõiduautode arv olnud 80 000 ringis.



Aastatel 2009–2015 oli liikluskindlustuse järgi populaarsuselt teine sõiduauto Audi, kuid eelmisel aastal kindlustati Toyotasid Audidest napilt rohkem.

Kümne aasta jooksul on kiireimalt kasvanud Toyota, Škoda ja Volvo marki sõidukite arvukus liikluses.



Võrreldes 2007. aastaga on praeguseks umbes 15 000 sõidukit rohkem.

Opel, VAZ ja Ford on liikluskindlustatud sõidukimarkide edetabelis läbi teinud suurima languse.



Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on nende markide arvukus liikluses vähenenud üle 10 000 sõiduauto võrra.





Saare maakonnas arvel olevate sõiduautode TOP 5

seisuga 31.05.2017

Volkswagen 2218

Audi 1579

Toyota 1539

Ford 1504

Opel 1334

Allikas: maanteeameti sõidukite registriosakond Eestis on kõige populaarsemad Volkswagen marki sõiduautod, moodustades 14% liikluskindlustatud sõidukitest. Nendega põhjustatakse arvuliselt ka kõige rohkem liiklusõnnetusi – 11% kõigist sõiduautode poolt põhjustatud juhtumitest.Saaremaal oli eelmisel aastal suurim arv juhtumeid – 29 – seotud Toyota marki sõiduautodega. Samuti osutus Saaremaal Opelite ja Hondadega põhjustatud juhtumite osakaal tunduvalt suuremaks kui kogu Eestis. Opelitega oli maakonnas möödunud aastal 26 ja Hondadega 22 liiklusõnnetust.Seevastu Volkswagenite, BMW-de ja Fordidega põhjustatud liikluskindlustusjuhtumite osakaal on Saare maakonnas natuke väiksem kui kogu Eestis. Volkswagenitega juhtus möödunud aastal Saaremaal 28, Fordidega 11 liiklusõnnetust. Daciatega ei olnud Saaremaal ühtegi juhtumit, Seati, Lexuse, Land Roveri ja Suzukiga üks juhtum.“Õnnetustel on teatud seos autode arvukusega, kui palju marke teel liikleb. Kui palju maakonnas on sõidukeid liikluskindlustatud, neid andmeid LKF-l ei ole, sest kindlustuse tegemisel sõiduki asukohta ei küsita,” ütles LKF-i geoinfosüsteemide valdkonnajuht Ülli Reimets.Iga kahekümnenda Eesti teedel liikleva sõiduautoga põhjustatakse aasta jooksul liiklusõnnetus, kõrgeima kahjutihedusega auto on BMW. Kõige populaarsem sõiduauto mark viimasel kümnel aastal on olnud Volkswagen.“Iga saja kindlustuslepinguga sõiduauto kohta põhjustatakse viie aasta jooksul liiklusõnnetus ehk kõikide liikluskindlustatud sõidukite seas põhjustatakse iga 20 sõiduautoga aasta jooksul liiklusõnnetus,“ rääkis Reimets. Kahjutihedus on kindlustusjuhtumite arv saja kindlustatud sõiduki kohta.Enamlevinud sõiduautomarkidest oli möödunud aastal kõrgeima kahjutihedusega BMW. 100 liikluses osalenud BMW kohta põhjustati liikluskindlustusjuhtum seitsme sõidukiga ehk iga neljateistkümnenda BMW-ga põhjustati aasta jooksul liiklusõnnetus.Väga kõrge kahjutihedusega paistavad silma ka Lexus ja Land Rover. Sõiduauto markide kahjutiheduse esikümnest leiab veel Mercedese, Mazda, Subaru, Jeebi, Porsche, Honda ja Chrysleri. “Uuematest vähemlevinud markidest tõusis möödunud aastal esile Tesla. 49 Tesla kohta põhjustati seitsmega liiklusõnnetus,“ märkis Reimets.Ta täpsustas, et kõik statistikas kajastatud automargid võimaldavad teedel ja tänavatel turvaliselt liigelda. Enamiku ohtlikkuse edetabeli moodustavate sõidukimarkide võimsus on keskmisest kõrgem, see annab kinnitust, et kõrgema riskikäitumisega sõidukijuhid eelistavad tavaliselt võimsamaid autosid.Populaarseim sõiduauto mark Eestis on ülekaalukalt viimase kümne aasta jooksul olnud Volkswagen, Volkswagenite tipphetk oli aastal 2014, kui neid vuras Eesti teedel pea 110 000.Viimasel paaril aastal on liikluses osalevate Volkswagen sõiduautode arv olnud 80 000 ringis.Aastatel 2009–2015 oli liikluskindlustuse järgi populaarsuselt teine sõiduauto Audi, kuid eelmisel aastal kindlustati Toyotasid Audidest napilt rohkem.Kümne aasta jooksul on kiireimalt kasvanud Toyota, Škoda ja Volvo marki sõidukite arvukus liikluses.Võrreldes 2007. aastaga on praeguseks umbes 15 000 sõidukit rohkem.Opel, VAZ ja Ford on liikluskindlustatud sõidukimarkide edetabelis läbi teinud suurima languse.Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on nende markide arvukus liikluses vähenenud üle 10 000 sõiduauto võrra.seisuga 31.05.2017Volkswagen 2218Audi 1579Toyota 1539Ford 1504Opel 1334Allikas: maanteeameti sõidukite registriosakond

Veel artikleid samast teemast »