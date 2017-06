Uudised

Ameeriklased vallutasid laupäeval Suure Tõllu

Esmaspäev, 12. juuni 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 12. juuni 2017. Margus Kärt oma 1970-ndatest pärit Corvette’iga poseerimas. FOTO: Gunnar Usin Kui ameerika autotööstuse uhkust Corvette’i võib Saaremaal sõitmas kohata üsna harva, siis eelmisel nädalal oli neid juba alates kolmapäevast siinsetel teedel silmailu pakkumas näha.



Peaasjalikult Eestis registreeritud Corvette’ide Saaremaal korraldatud näitus, mille promootor Eesti Corvette klubi nimetas kogu üritust inglisepäraselt Corvette Round Up, kulmineerus läinud laupäeva õhtul Suure Töllu puhkekülas.



Kümneeurose pileti eest võis Suure Töllu murul uudistada umbes kahte tosinat Corvette’i.



Kui õhtu edenedes kõlas taustaks maailmakuulus ja eelmisel sajandil ühel korral ka Eestis üles astunud Ameerika supergrupi ZZTopi käredavõitu saund, mis on Ameerikas ajapikku kujunenud Corvette’ide juurde käivaks koostisosaks, siis kella kümne ajal alustas eesti punkrokki viljelev Eesti kultusbänd Singer Vinger eesotsas Hardi Volmeriga kogu üritust kuumaks kütma.



Peoplatsil viibis hinnanguliselt umbes kakssada inimest ja hiljem üritusel osalejaid usutledes jõudsin järeldusele, et vähemalt pooled olid tulnud sinna üksnes Singer Vingeri pärast.





Kärt: “Corvette on liiga võimas, et sellega talvel ohutult sõita”



Eesti Corvette klubi liige Margus Kärt, kelle omanduses on koguni kaks autot, vastas kohapeal ajakirjaniku küsimustele.



Kuidas tekkis Eesti Corvette klubi?



2011. aastal tuli kokku neli väga erineva Corvette’i omanikku. Kuna kõigi eesmärgiks oli koondada Eesti Corvette omanikke ja aidata kaasa Corvette’ide populatsiooni suurenemisele, siis otsustati asutada klubi.



Miks korraldasite näituse just Saaremaal?



Saaremaa kasuks räägib just selle erilisus muu Eesti suhtes. Ikkagi teiselpool merd, sõit praamiga, rahulikkus, muidugi ilus ja puhas loodus ning kõige olulisem – väga külalislahked saarlased.



Kirjelda pisut, mida Corvette endast kujutab?!



Tüüpiline Corvette on 5,7-8,4 liitrise V8 mootoriga Ameerika sportauto. Ta on väga võimas – 200-800 hobujõudu ja väga madal eesmärgiga vähendada tuuletakistust – auto põhi on 4-7cm asfaldist. Corvette’id on alati kaheukselised ja enamusel saab katuse eemaldada. Alates 1953-ndast aastast on kõik autod toodetud plastikust, mis tähendab seda, et nad ei roosteta.



Eesti oludes on Corvette’id kindlasti hobiautod, kuna sõiduhooaeg on üsna lühike (mai-september). Corvette’idele talvekumme ei toodeta. Ja isegi kui need olemas oleks, siis on auto liiga võimas, et sellega talvel Eestis ohutult sõita.

Kuna tegemist on nn “Ameerika unistusega”, siis on kõikidele autodele olemas ka varuosad. Klubis on hetkel 26 Corvette’i.



Kui palju need autod maksavad?



Hinnavahemikud on väga suured. Oksjonitel müüakse haruldasemaid kuni miljon eurot.



Klubi autod jäävad vahemikku 15 000 € – 80 000 €. Uuemate autode hind langeb aastatega, vanemate oma tõuseb iga aastaga. Hetkel on see ajapiir kuskil 1985-1990.



Alatine põhiküsimus, et kui palju Corvette bensiini võtab, olen vastanud nii, et võtab alati kõik, mis paaki paned.



