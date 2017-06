Uudised

Ott Tänakust sai Eesti autospordi kangelane!

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: Ines Vapper Laupäev, 10. juuni 2017. Vähemalt sama palju, kui pabistas Tänak ise, tegid seda ka saarlastest rallifännid. Võitjatega poseerivad Remy Kolberg (vasakul) ja Taneli Leivat. FOTO: Helen Kask Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja osutusid eile Sardiinia ralli võitjateks. Oma 74. MM-rallil sai saarlane lõpuks ometi ronida kõrgeimale poodiumikohale ning esimesena šampust pritsida.



“Mis ma öelda saan, tunne on hea,” ütles Tänak, naeratus kõrvuni, viimase kiiruskatse finišis Postimehele.



Esimese võidu ootuses oli eestlase tööandja M-Spordi ridades ette võetud kõik abinõud, et õnnejumal ikka Tänaku poolel oleks.



Nii andis M-Sport Twitteris teada, et nende boksis olid kõigil sõrmed ristis. Lisaks teretati hommikul kõiki harakaid ning igaks juhuks saadeti mehaanikud otsima õnnetoovat nelja lehega ristikheina, vahendas Postimees.



Õnne oli Tänakul kahtlemata vaja, kuna Sardiinia keerulised ja rasked teed ei halasta ka osavamatele sõitjatele.



Tänak ise võttis võistluse kokku järgmiste sõnadega: “Oli väga keeruline nädalavahetus, aga tegelikult on terve hooaeg olnud super. Meeskond ehitas kiire auto ja mu tunne on olnud hea. Ka Martin on teinud megatööd ja tundub, et asjad hakkavad vaikselt paika loksuma.”



Saaremaalt sõitsid Tänakule kaasa elama paadunud rallifännid Remy Kolberg ja Taneli Leivat. “No mis siin öelda, emotsioonid on laes,“ rääkis Remy Kolberg Meie Maale vahetult pärast pidulikku autasustamist.



Kuidas Tänak võitu tähistada plaanib? “Lähen koju ja veedan aega oma väikeste laste ja naisega. Igatsen neid juba väga,” tunnistas Tänak.



Meenutagem, et Tänaku suure eeskuju Markko Märtini esimesest maailmameistrivõistluste etapivõidust on nüüdseks möödas juba 14 aastat.

