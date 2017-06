Uudised

UUS! Ott Tänak võitis Sardiinias karjääri esimese MM-ralli! (2)

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: MM Laupäev, 10. juuni 2017. Eesti rallimees Ott Tänak võitis karjääri esimese MM-ralli, kui ta triumfeeris koos kaardilugeja Martin Järveojaga Sardiinias. Eesti rallimeeste jaoks oli see läbi aegade kuuendaks esikohaks MM-sarjas - omal ajal võitis mäletatavasti viis rallit Markko Märtin.



Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) tõid Eestile 13-aastase vahaeaja järel taas autoralli MM-võistluste etapivõidu - eestlased saavutasid esikoha Sardiinia rallil, kus edestati Jari-Matti Latvalat (Toyota) 23,4 sekundiga, kirjutab Postimees.



Eestlaste viimane võit MM-sarjas pärines 2004. aastast, kui Markko Märtin võidutses Kataloonias.



Tänak tõusis Sardiinias liidriks laupäeval, kui Hayden Paddon, kes edestas eestlasi 9,4 sekundiga, tegi 13. kiiruskatsel sõiduvea, lõhkus masina ja oli sunnitud esikohalt katkestama. Tänak võttis laupäeval kolm katsevõitu ja kasvatas edumaa Jari-Matti Latvala ees 24,2 sekundile.



Viimase võistluspäeva esimesel kiiruskatsel (14,06 km) edestas Latvala Tänakut 5,5 sekundiga ning vähendas kokkuvõttes vahe 18,8 sekundile. Järgmisel katsel (6,96 km) suretas aga Latvala korraks masina välja ning oli eestlasest 6,7 sekundit aeglasem. Tänaku üldedu kasvas taas väga turvaliseks - 25,5 sekundit.



Tänak tunnistas 17. katse järel, et tal oli probleeme tolmuga, mis tungib kuskilt masinasse: "Nähtavus on tolmu tõttu halb. Aga üldiselt on seis okei, tuleb kaks katset vastu pidada."



Eelviimasel kiiruskatsel suutis Latvala Tänakut edestada 2,1 sekundiga, kuid üldarvestuses on eestlase edu turvalised 23,4 sekundit. Viimaselkatsel enam üllatusi ei sündinud ja eestlased kindlustasid võidu!



Tänaku kommentaar võidukale rallile:



