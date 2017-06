Uudised

UUS! Politsei ülevaade: purjakil mehed süütasid sõiduki

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: MM Laupäev, 10. juuni 2017. Nädalavahetus väljakutsete osas väga tihe ei olnud, kokku vajati politsei sekkumist 12 korral, ütles Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.



Politseijaoskonda toimetati kuus inimest, kellest üks jäeti kainenema ja üks peeti süüteo toimepanemise eest 48 tunniks kinni.



9. juuni õhtul kella 19 ajal sai politsei teate, et alaealised suitsetavad Kuressaare kesklinna mänguväljakul. Kaks 15 aastast poissi tunnistasid e-sigareti suitsetamist. Poisid anti vanematele üle. Kuna tubakaseaduse kohaselt on e-sigarettide omamine, müümine ja tarvitamine alaealistele keelatud, alustati juhtunu osas väärteomenetlust.



10. juunil kell 11.14 teatati Salme vallas, Ansekülas, Kuressaare-Sääre mnt 26 km toimunud liiklusõnnetusest, kus 65-aastase mehe juhitud sõiduauto kaldus paremale poole kraavi.



Liiklusõnnetuse arvatavaks põhjuseks oli juhi magamajäämine. Juht oli kaine ja omas vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust. Kiirabi viis mehe haiglasse tervisekontrolli ja sõiduk teisaldati tasulisse parklasse.



11. juuni varahommikul kell 6.01 tuli teade Kuressaare linnast, et kaks joobes meest on auto juures ja üritavad autoga sõitma minna. Kõne ajal läks auto põlema.



Sündmuskohal selgus, et ilmselt üritas alkoholijoobe tunnustega 19-aastane mees võõra sõiduautoga VAZ 21063 sõitma minna, ühendades süüteluku juhtmed valesti ja sõiduk läks põlema. Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust.



