Kipi-Koovi külaselts plaanib seltsimaja

Laupäev, 10. juuni 2017.



Kipi-Koovi külaselts taotleb Lääne-Saare vallast tegevustoetuse taotluse läbi külale seltsimaja. Projekti kogumaksumus on pea 3000 eurot ja selle eest loodetakse püsti panna aiamaja, kus saaks pidada koosolekuid ja erinevaid kokkusaamisi. Taotluse esitaja Kristjan Lüüding sõnas, et väike varjualune võiks kiigeplatsi juures olla.



Seni kasutati kokkusaamiseks Marta Lovise külalistemaja ja Kipi-Koovi matkakeskust, tihti koguneti koosolekutele ka kellegi kodus.



Projekt on valmis ja hinnapakkumised võetud. Autor: Sigrid Osa Laupäev, 10. juuni 2017.

