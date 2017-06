Uudised

Muhu vald otsib keskkonnaspetsialisti

Laupäev, 10. juuni 2017.



Muhu vallavalitsus kuulutas välja konkursi valla keskkonnaspetsialisti ametikohale. Kandideerida saab selle kuu lõpuni. Keskkonnaspetsialisti peamised tööülesanded on valla põhiliste keskkonnaalaste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine ning järelevalve teostamine, keskkonnaalaste projektide elluviimine ja jäätmekäitluse korraldamine.



Kandidaatidelt nõutakse eelistatult keskkonnaalast kõrgharidust. Muhu valla sekretär-registripidaja Heiske Tuul tõdes, et selline ametikoht luuakse valda esmakordselt ja teemad on näiteks veemajandus, põhjavee kaitse, ebaseaduslikud ehitised, järelevalve jms. Autor: Sigrid Osa Laupäev, 10. juuni 2017.Kandidaatidelt nõutakse eelistatult keskkonnaalast kõrgharidust. Muhu valla sekretär-registripidaja Heiske Tuul tõdes, et selline ametikoht luuakse valda esmakordselt ja teemad on näiteks veemajandus, põhjavee kaitse, ebaseaduslikud ehitised, järelevalve jms.

