Saarte mängudel üle saja sportlase

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 10. juuni 2017. Andla Rüütel. FOTO: Kalmer Saar Täna Orissaares toimuval Eesti Saarte mängudel osaleb ligi 150 sportlast Saaremaalt, Hiiumaalt, Muhust, Kõinastust, Vormsilt, Abrukalt jne.



“Mängude idee autor Kaire Nurja on Orissaarest ja meie sportlased on kõigil eelnevatel võistlustel osalenud,” ütles Orissaare spordihoone juhataja Andla Rüütel.



Ta lisas, et möödunud aastal Hiiumaal tehti neile ettepanek korraldada mängud Orissaares ja nad võtsid väljakutse vastu. “Ka pealtvaatajad on väga teretulnud,” kutsus ta kõiki huvilisi kaasa elama. Toimuvad alad on kergejõustik, meeste tänavakorvpall, võrkpall, petank, mälumäng.



