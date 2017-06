Uudised

Suurpere kolis põlenud majja tagasi

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 10. juuni 2017. Agnes Kärner. Mai lõpus jäi 11-liikmeline suurpere tulekahju tõttu peavarjuta. Kärnerite pere heaks on toimunud kolm heategevusüritust ja tänaseks on pere oma majas tagasi – magatakse pead-jalad koos ühes toas ja suurem töö ootab alles ees.



Maja on seest üle tehtud soodapritsiga. Neljapäeval koristas pere sooda kokku. Maja on üle vaadanud ka tuttavad sisekujundajad, kes planeerisid, kuidas toimetada edasi esimese korrusega, mis tules kõige enam kannatada sai. Eile soetati ehitusmaterjali – värvi, plaate jms.



“Me tulime kõik oma majja. Nüüd oleme nagu telklaagris kõrvuti madratsitega ühes toas. Ma usun, et kunagi on väga tore meenutada seda aega, kuidas külg külje kõrval elatud ja magatud sai,” rääkis pereema Agnes Kärner (pildil).

Kõige kiirem on perel pesemisruumide, lastetubade ja köögiga. Ajutisest pesemisruumist jagub eelkõige lastele. Suure pere kõrvalt on remonti teha aga võrdlemisi keeruline.



“Põhivõhm läheb mul siin sellele, et teen süüa, pesen nõud puhtaks ja siis hakkan juba järgmist söögikorda mõtlema,” kirjeldas pereema. Kärnerite peres on kodust jõudnud lahkuda kolm kõige vanemat last. Üheksa last elavad koos vanematega Sundimetsa külas, kõige noorem neist on kaheaastane.



Klaveripakkumisi on pere saanud kuus, kuid esmalt püütakse maja nii palju korda saada, et seda saaks sisustama hakata. Järgmisel nädalal tuleb taas perele appi sugulane, kes aitab hoolitseda laste, söögitegemise jms eest. Siis saab pereema värvimistöödega tegeleda.



Kõige raskemalt elas põlengut üle pere kõige pisem, kes end tragöödia pärast magama nuttis. Põhikoolilõpetajal on ees veel üks eksam. Teised suutis õnnetuse kõrval selle viiele sooritada.



