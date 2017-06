Uudised

Soela väina istutati sadu taimi

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 10. juuni 2017. TÜ teadlane Karine Gagnon, käes "peenarde" plaan ehk katse kava, sukeldumas merepõhja meriheina taimi istutama. FOTO: Liina Pajusalu Esmakordselt istutati Soela väina 192 meriheina taime, teist sama palju Tagalahe rannikumerre, kokku kahele erinevale 25 x 25 m suurusele katsealale 384 Zostera marina taime.



“Eestis varem meriheina istutatud ei ole ja alasid on kaks seetõttu, et testida erinevaid kasvupaiku. Üks on suletud ja teine lainetusele rohkem avatud,” ütles TÜ merebioloogia nooremteadur Liina Pajusalu ning kirjeldas istutamisvõtteid. “Selleks on meil spetsiaalsed raamid, mille külge kinnitatakse taimed ning mis asetatakse mere põhja, kus taimed raami toel juurduvad.”



Tulevikus suurem skaala



Juba maikuu lõpus algasid Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi välitööd Soela väinas, et töötada välja sobiv metoodika meriheina elupaikade taastamiseks ning aidata taastada mereökosüsteeme ja parandada mereelupaikade seisundit.

Pajusalu selgitas, et Eesti mereinstituudi teadlased osalevad Euroopa Liidu Horisont 2020 projektis “Muutlike Euroopa mereökosüsteemide taastamine” (MERCES; 2016–2019), kus teadlaste üheks ülesandeks on tegeleda meriheina aasade taastamisvõimaluste selgitamisega Läänemeres. Läänemere ääres on sarnaseid töid varem tehtud Rootsis. Samaaegselt Eesti teadlastega osalevad projektis ka soomlased.



“Meriheina aasad on ühed väärtuslikumad ja enim ohustatud mereelupaigad üle maailma. Meriheina kooslused suurendavad elupaigalist mitmekesisust, pakkudes häid varje- ning toitumistingimusi paljudele teistele taime- ja loomaliikidele.



Eesti rannikumeres levib ainult pikk merihein Zostera marina, olles siin võtmeliigiks liivastel pehmetel põhjadel,” rääkis Pajusalu Tartu ülikooli teadlaste ühest konkreetsest rollist antud projektis.



Katsealadelt võetakse proove ja monitooritakse erinevaid keskkonnategureid kolme aasta vältel (2017–2019). Katsete eduka õnnestumise korral plaanitakse hiljem samu tegevusi suuremal skaalal.



Mere olukorrale on oluline tähelepanu pöörata, sõnas Pajusalu, sest inimese merekasutus on ületanud mitmete mereökosüsteemide kandevõime ja põhjustanud sellega pöördumatuid muutusi.



