Hobused ühendasid Leisi ja Sinimägede noori

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 10. juuni 2017. Pimestiku hobusekasvatuses naudib Hannaly (esiplaanil) ratsutamist. Teda talutab Sinimäe kooli õpilane Nastja. Tagumise hobuse seljas ratsutab Riina Piterskihh. FOTO: Viktor Pomõkalov Programmi “Noortekohtumised” raames käisid teist aastat Eesti ühest otsast teise külas Leisi keskkooli 6. ja Sinimäe 6.–8. klassi noored.



Sinimäe kooli reaalainete õpetaja ja projektijuhi Liisi Sarapi sõnul osales programmis kummastki koolist kaheksa õpilast. Kui neil mõned noored tänavu vahetusid, siis Leisis on kõik osalised samaks jäänud.



Kõik algas sellest, et Sarap õpetab keelekümblusosakonna lapsi. Tal hakkas kahju, et nad ei saagi oma eesti keele oskusi kuidagi kasutada. Juhuslikult kuulis ta “Noortekohtumised” projektist ning arutas asja ajalooõpetaja Pavel Naidjanoviga.



Kuna viimasele andis omal ajal Narvas eesti keele tundi nüüdne Leisi keskkooli direktor Riina Piterskihh, pakkus ta partneriteks saarlasi.



Riina Piterskihh oli rahul, et lapsed said mitteformaalses keskkonnas keelt harjutada. 3.–7. juunini käisid osalised Sinimäel üheskoos Utria dessandi paiku vaatamas, Sinimäe muuseumis ja Sinimägedes. “Samuti olid mängud ja orienteerumised natuke militaarsetel teemadel. Isegi kui lapsed käisid esimesel päeval ratsutamas, oli see ühest küljest tore tegevus, aga õpiti ka sõnavara ja saadi teada, kuidas hobuseid sõjas kasutati,” loetles ta.



Leisi keskkooli õpilane Oskar Mathias ütles, et talle meeldisid laagris paljud tegevused, kuid tõi välja värvipalli mängimise ja vaatamisväärsuste külastamise. Küsimusele, milliseid väljendeid ta juurde õppis, sõnas poiss pärast väikest pausi “po tiše” ehk vaiksemalt ja “koni” ehk hobused. Siiski olevat idavirulased rohkem eesti keelt rääkinud kui tema vene keelt.



Pole, kus harjutada



Kodus aga polevat poisil tundide kõrvalt kusagil vene keelt harjutada. Seda tunnistas ka tema klassiõde Hannaly. Seejuures tõi neiu välja, et nüüd on tal uute sõpradega võimalus oskusi lihvida, sest neil on kindel plaan ka edasi suhelda.



Laagri puhul tõi Hannaly välja võimaluse uute inimestega tutvuda. Hobuse seljas polnud ta küll varem käinud, aga see oli kergelt välja tulnud ning väga lõbus.

Märtsis käisid Sinimäe noored Saaremaal. Siis külastati Piterskihhi sõnul Orissaare sõjamuuseumi, Maasi linnust, käidi Tehumardi öölahingu mälestusmärgi juures ja Sõrve militaarmuuseumis ning räägiti sõjakoledustest.



Mullu aga väisati Saaremaal “Tunnen kodu” teemal Angla tuulikuid ja osaleti sealsetes töötubades. “Kuna Leisi keskkool on suurte traditsioonidega pillimängus, rahvatantsus ja laulmises, korraldati ka sellised tunnid, et lapsed said koos tantsida ja laulda,” rõhutas ta. Ühiselt osaleti ka Saaremaa laulupeol, mis oli Sinimäe laste jaoks väga suur elamus.



Piterskihh tunnistas, et kui võrrelda Sinimäe kooli noorte eesti keele oskust, oli see aastaga tublisti paranenud ning motivatsioon seda õppida tõusnud.

