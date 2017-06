Uudised

Lisatulu saavad pea pooled elanikest

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 09. juuni 2017. Sander Raudsepp laadal müümas üht oma hitt-toodet – PahaKraam tasse. FOTO: Krista Tammes Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse uuringu andmetel teenis viimase aasta jooksul põhisissetulekule lisaks täiendavat tulu 42 protsenti elanikest, Lääne-Eestis 45 protsenti.



Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets ütles, et kuna saarlased olid uuringus pandud ühte patta Hiiumaa, Läänemaa ja Pärnumaa inimestega, pole neil Saare maakonna kohta eraldi andmeid võtta.

Kui üle Eesti teeniti peamiselt 50–200 eurot lisatulu, siis lääne piirkondades jäid need summad alla 50 euro.



Populaarsemad lisaraha teenimise viisid olid Eestis vabakutselisena erinevate teenuste osutamine, nagu näiteks veebilehtede kujundamine, tekstide tõlkimine, muusika esitamine, pildistamine ning majapidamistööde tegemine, nagu koristamine, remonditööd ja laste hoidmine.



Eesti piirkondade võrdluses eelistatakse Lääne-Eestis muudele võimalustele majapidamistöid, mille on valinud 12 protsenti elanikest. “Võrreldes kogu Eestiga paistavad Lääne-Eesti elanikud silma ka käsitöö ja kunsti müügiga. Kui kogu Eesti tulemus oli viis protsenti, siis Lääne-Eestis oli see veidi üle kümne,” selgitas Voomets.



Kolmanda eelistusena pakub üheksa protsenti lääne-eestlastest oma teenuseid vabakutselistena.



Kesk-, Kirde- ja Lõuna-Eestis on populaarseimaks lisaraha teenimise viisiks majapidamistööde tegemine ning Põhja-Eestis erinevate teenuste osutamine.



Käsitöö on põhiline



Täiendavat tulu on juba aastaid teeninud ka Kuressaare ametikooli disainisuuna kutseõpetaja Sander Raudsepp, kelle elu tiirleb üksnes keraamika ümber. Lisaks õpetamisele käib ta oma tasse ja kausse müümas põhiliselt laatadel. Samuti on ta lõpetamas magistriõpinguid Eesti kunstiakadeemias.



“Kui jõulud lähenevad, tellitakse midagi erilisemat ja unikaalsemat. Aastatega kujud vahelduvad, aga sang on mu tassidel ühendav faktor. Mulle meeldib väga asjadele vaba käega pehme pinna sisse kraapides joonistada,” selgitas ta, lisades, et viimasel ajal on aga ta enda õpingud kogu aja röövinud.



Umbes 27 protsenti Lääne-Eesti elanikest ei ole siiani lisatulu teeninud, kuid on tulevikus sellest huvitatud. Samas 19 protsenti ei huvitugi lisaraha teenimisest. “Hakkas silma, et enim soovitakse Lääne-Eestis proovida just kunsti ja käsitöö müümist,” tõdes Voomets, lisades, et võrreldes üldise 15 protsendiga oli siinsetel vastanutel huvi lausa 25 protsendil.



Ta teatas, et kõige levinumad põhjused lisaraha teenimiseks olid vajadus suurema sissetuleku järele, soov muuta tööaega ja -kohta paindlikumaks ning ennast teostada. Lisatulu teenimisele pühendati valdavalt kuni viis tundi nädalas.



Uuringu viis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi uuringukeskus SKDS selle aasta aprillis. Kokku küsitleti 1010 elanikku vanuses 18–74 aastat.





Lääne-Eestis teenitud lisatulu

Kuni 50 eurot 38%

51–100 eurot 14%

101–200 eurot 17%

201–400 eurot 14%

401–800 eurot 4%

