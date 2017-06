Uudised

Homme avatakse lastele Muhu seikluspark

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 09. juuni 2017. FOTO: Muhu seikluspark Sel laupäeval avatakse Muhu seikluspargi esimesed neli rada, mis on sobilikud juba ka allameetrimeestele. Laupäeviti on park avatud kella 12–21. Pileteid müüakse kella 19-ni. Teistel päevadel avatakse park eelregistreerimisel alates 8-liikmelistele gruppidele. Kogu park plaanitakse avada hiljemalt juulis.



Muhu seiklusparki on plaanitud erineva raskusastmega radasid kogupikkusega üle 1000 meetri. Rajad jagatakse vastavalt raskusastmele erinevatesse kategooriatesse ning takistuste kõrgused varieeruvad 0,5 kuni 11 meetrini. “Suurema avamise teeme siis, kui kogu pargi lahti teeme,” ütles pargi perenaine Triin Vokk.Seikluspargi kõik rajad on iseseisvalt läbitavad, kuid soovi korral saab kaasa instruktori, kes juhendab ja vajadusel abistab ülesannete lahendamisel. Park asub Piiri külas endise NSVL sõjaväebaasi aladel. Kellele kõrgustes turnimine pinget ei tekita, saab uudistada baasist säilinud objekte.Muhu seiklusparki on plaanitud erineva raskusastmega radasid kogupikkusega üle 1000 meetri. Rajad jagatakse vastavalt raskusastmele erinevatesse kategooriatesse ning takistuste kõrgused varieeruvad 0,5 kuni 11 meetrini.

