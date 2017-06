Uudised

Merit Karise sõidab USA-sse Euroopat esindama

Reede, 09. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Reede, 09. juuni 2017. Merit Karise. Igal aastal valib Lowell Milken Center (LMC) välja ca 14 õpetajat USA-st ja ühe Euroopast, kelleks on sellel aastal Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna kutseõpetaja Merit Karise.



“Minul on au sel aastal Euroopat esindada, kutse sain paar kuud tagasi. Õpetajaid ootab jaanipäevast alates nädalane koolitusseminar Kansases ja stipendium,” lausus Karise. “Eelkõige tähendab LMC kutse mulle võimalust arendada end projektõppe vallas ja luua kontakte silmapaistvate USA õpetajatega.”



LMC ehk Lowell Milkeni keskuse on loonud rahvusvahelise ampluaaga USA ärimees ja filantroop Lowell Milken, kellel on omanimeline preemia USA õpetajate tunnustamiseks ja koolitamiseks.



Keskuse tegevdirektor Norm Conard ütles, et Merit Karise on järjekordne väljapaistev rahvusvaheline koolitaja Lowell Milkeni keskuses. “Tänu tema tööle loomingulise projektipõhise õpetamise valdkonnas on tema õpilased võitnud Euroopas arvukalt auhindu. Eesti võib olla uhke,” lisas ta. “Minul on au sel aastal Euroopat esindada, kutse sain paar kuud tagasi. Õpetajaid ootab jaanipäevast alates nädalane koolitusseminar Kansases ja stipendium,” lausus Karise. “Eelkõige tähendab LMC kutse mulle võimalust arendada end projektõppe vallas ja luua kontakte silmapaistvate USA õpetajatega.”LMC ehk Lowell Milkeni keskuse on loonud rahvusvahelise ampluaaga USA ärimees ja filantroop Lowell Milken, kellel on omanimeline preemia USA õpetajate tunnustamiseks ja koolitamiseks.Keskuse tegevdirektor Norm Conard ütles, et Merit Karise on järjekordne väljapaistev rahvusvaheline koolitaja Lowell Milkeni keskuses. “Tänu tema tööle loomingulise projektipõhise õpetamise valdkonnas on tema õpilased võitnud Euroopas arvukalt auhindu. Eesti võib olla uhke,” lisas ta.

Veel artikleid samast teemast »