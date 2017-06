Uudised

Saarlased vallutavad Gruusia mägesid

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 09. juuni 2017. Asko Berens. Grupp saarlasi on võtnud kahenädalase puhkuse ja plaanib minna vallutama Gruusia mägiteid, mida BBC on nimetanud maailma kõige ohtlikumate teedega paigaks. Teeäärsed riskid saarlasi aga ei heiduta.



Saarekolli korraldaja Asko Berens ütles, et neil on plaanis minna võistlusautoga, kuid ootamatu mootoririkke tõttu ei ole sõit veel päris kindel. Mootori vahetuseks on aega üks päev, kuid meeskond annab endast kõik, et teele saaks asuda juba täna või homme. Kokku plaanitakse läbida 7000 kuni 8000 kilomeetrit.



“Mehed said inspiratsiooni 4x4 sarjadest ja raamatust. Tahtsime teha sellise sõidu, et mitte ainult võistlustel käia, vaid minna päriselt ka sellisesse keskkonda, kuhu jeepiga minema peab. Üks punt saarlasi otsustas, et lähme ja teeme ära,” rääkis Berens idee sünnist.



Kokku on pundis kaks mootorratast ja kaks autot, liikmeid on 5–6. Gruusia valiti välja sellepärast, et ühest küljest on see pisut eksootiline paik ja samas on see kergemini ligipääsetav kui näiteks Siber.



Sama seltskond on Lääne- ja Ida-Euroopa juba läbi sõitnud ja sellest reisist oodatakse midagi uut ja teistsugust.



“Valge eurooplase jaoks tunduvad sellised teetingimused, kus sul ei ole teepiirdeid, asfalti ja märke, väga hullud. Tegelikult käib seal tavaline elu. See tee seal on küll kõrge mäe kuristiku serva peal, kus kaks või kolm meetrit on autol ruumi sõita, ilma et teeääres poste oleks või midagi.



