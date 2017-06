Uudised

UUS! Uue kaupluse avamine meelitas massid kohe esimestel minutitel ostlema

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. juuni 2017. Jyski poe avamisel oli tunglemine suur ning pood rahvast puupüsti täis. FOTO: Tambet Allik Jyski kaupluse avamise eel oli poeesine täna hommikul rahvast sedavõrd pungil, et kaupluse parklas leidus vaevu mõni üksik vaba koht ning esimese viie minuti jooksul ei pääsenud tagasihoidlikumad inimesed suure tunglemise tõttu uksest sissegi.



Kristiine Jyski juhataja Marge Saadre kirjeldas, et esimesena ostu sooritanud härrat märkas ta kaupluse parklas juba pool tundi enne avamist. „Ta parkis invaliidi kohale ja tuli kepi najal kannatlikult ootele,“ ütles juhataja.



Kuressaare kaupluse vahetusevanem Jaana kinnitas, et järjekorras teine sooritatud ost oli voodipesu, see osteti samuti esimestel minutitel. Jaana sõnul osutusid päeva menukaimaks kaubaks kõiksugused õuevalgustid.



Mari-Liis, kes varem töötas samas majas tegutsenud Säästumarketis, tuli puhtalt huvi pärast uurima, mida uues poes pakutakse ja kas kaup ikka on nii odav nagu räägitakse.



Otseselt Jyski ta sellesse asukohta oma sõnul ei oodanud. „Selle pinna üle käis ju vaidlus, et mis siia üldse tuleb. Küll tahtis Rimi seda oma laoks teha, Maxima ja Coop endale saada, aga tuli hoopis Jysk,“ muigas Mari-Liis.



Milvi jaoks täitus poe avamisega üks tema unistusi. „Käisin kunagi Tartus Jyskis ja seal mulle meeldis. Olen juba pikalt oma akendele ruloosid otsinud ja siit saingi. Veel ostsin sokid, kingad ja surnuaeda õuelambid,“ loetles ta.



Soodustused õhutavad



Tema meelest on Jysk Saaremaale väga teretulnud ning proua ei väsinud seda kordamast. Muidugi oli kohal rohkesti rahvast ja kogu kaupa ta ära vaadata ei jõudnudki. „Tulen homme uuesti, võin kas või iga päev käia, sest elan siinsamas,“ lisas Milvi rõõmsalt.



Kert aga tuli niisama vaatama, mida pakutakse, kuid kuna tema tüdruk avaldas soovi riidepuid saada, siis need ta ostiski. „Mõtlesin, et võtan siis juba rohkem, soodushind – miks mitte!“ arvas ta.



Samuti oli noormehel hea meel, et nüüd ei pea iga asja mandrilt otsima. Valikuga oli ta rahul ning pidas kauplust üsna suureks.



Reisi tarbeks kohvrit ostes järjekorras oodates tunnistas Helle, et selline pood kulus Saaremaale ära. „Ei oska ennustada, mida siit järgmisena ostaks, aga midagi kindlasti leiaks.“



Õues aiatarvete juures klientidele abiks olnud vahetusevanem Rity andis ostlejatele teada, et kõiki suuremaid kaupu ja aiamööblikomplekte oli neil laos üks olemas. „Kui need ära ostetakse, saadetakse paari päeva pärast kaupa taas juurde,“ märkis ta.



Esimese saja vähemalt 20 euro väärtuses sooritatud ostu puhul anti kingituseks padi. Kes aga mööblit osta soovis, maksis kassas ära ja sai vastu tšeki, millega ta suunati maja taha kaubaväljastuse ukse juurde.



Eesti kümnes ja Baltimaade 31. Jyski kauplus Kuressaares on esimene Eesti saartel. Baltimaades on see aga ainus, mis ei ole kaubanduskeskuse osa, vaid iseseisev kauplus.



