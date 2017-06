Uudised

Jahiveteranid tulid kokku

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 09. juuni 2017. Esireas vasakult Kalev Paju, Kalev Teär, Jaan Mägi, Mait Tänav, Eino Ruttu. Tagareas istub Ants Raamat, seisavad Olev Aru ja Heino Kallas. FOTO: Tambet Allik Jahiveteranide kokkusaamisi on Saarte jahimeeste selts korraldanud alates aastast 2007 ning need toimuvad iga kahe aasta tagant, ütles Meie Maale Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas. “Tänavu siis juba kuuendat korda. Alati on kohal ligikaudu 40 jahimeest, kel vanust enam kui 70 eluaastat,” lisas ta.



Kuninga sõnul meenutasid jahiveteranid ühiseid jahiretki ning võrdlesid seoses Saarte jahimeeste seltsi 50. aastapäevaga ammusi aegu tänapäevaga. Nii seda, millised olid reeglid, et jahimeheks saada toona ja millised on need praegu, milliseid ulukeid kütiti siis ja milliseid praegu. Ühiselt leiti päris korralikke erinevusi.



50 aastat tagasi näiteks hirvi üldse polnud. Ja kui tol ajal Saaremaal ühtki siga ei kütitud, siis möödunud aastal lasti maakonnas üle 5200 metssea.



