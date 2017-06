Uudised

Saarlane pälvis 1300-eurose preemia

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: MM Reede, 09. juuni 2017. Eva Maria Veitmaa leiab, et küberhügieeni tasuks õpetada maast madalast. Jaapani informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiafirma Fujitsu Eesti esindus andis koostöös Tallinna tehnikaülikooli arengufondiga välja 1300-eurose stipendiumi koos Fujitsu Forum 2017 külastusega Münchenis.



Stipendiumi sai TTÜ informaatika eriala bakalaureuseõppe üliõpilane Eva Maria Veitmaa, kes plaanib suvel minna teadmisi täiendama Poolas peetavaile IT-alastele kursustele, kus keskendutakse mobiilirakenduste arendusele.



Osa stipendiumist läheb osalustasu ja reisikulude katteks. „IT eriala tudengitele on väga tähtis, et Fujitsu Estonia neid tunnustab ja nende omanimelise stipendiumiga toetab,” tõdes Eva Maria.



Eesti IT lahenduste hetkeolukorda kommenteerides hindab ta õnnestumiseks e-residentsuse programmi. Huvitavatest rakendustest toob Eva Maria välja juuni alguses välja kuulutatud TTÜ strateegilise digireformi TalTechDigital, millega muudetakse nii õppimist kui ka õpetamist mitte ainult TTÜ-s, vaid laiemalt.



Eva Maria hinnangul peaksid internetikasutajad tähelepanu pöörama küberhügieenile: “Sageli on märgata puudujääke turvalisuse valdkonnas. Ei teadvustata endale, kui kerge on tänapäeval interneti vahendusel kuritegevuse ohvriks sattuda ja et igast tegevusest jääb jälg. Küberhügieeni tasuks õpetada maast madalast.”



Eva Maria Veitmaa on sel kevadel abiõppejõud TTÜ-s Java põhikursusel, ta on olnud Microsoft User Groupi turundusjuht ja informaatikat propageeriva tuuri Geeks on Wheels peakorraldaja.



“Fujitsu Estonia stipendiumi andmine tõstab ülikoolides teadlikkust meie ettevõttest ja toob parimaid õpilasi meile praktikale ja tööle. Mullu oli meil tarkvaraosakonnas kuus praktikanti ning nad kõik jäid tööle. Fujitsu töötajaskond on viimase seitsme aastaga kasvanud ligi 10% aastas, praegu on meil juba 330 töötajat,” märkis Fujitsu Estonia personalijuht Elery Ulmova.



