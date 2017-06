Uudised

Muuseum plaanib jätkata linnuse renoveerimist

Reede, 09. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse taotlusvoorus on pääsetud maakonna komisjonist edasi rahandusministeeriumi ette.



Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa sõnul on suuremate asjadena plaanis projekti raames katta linnuse merevärava sissekäik munakivisillutisega, lisada sellele ka kõnnitee osa ja valgustus. Samuti ehitada laste mänguväljak, avada üks pinnase osa, et näidata esialgset maapinda ja linnuse vundamenti. Lisaks tuua idabastioni ümbert vallialune tee kuni peasillani välja.



Veel soovitakse puhastada 1980-ndatel ehitatud eskarpmüüri linnapoolne osa ja see uuesti vuukida.



Võimalusel alustatakse töödega tuleva aasta algul.



Pamela Talzi Autor: Pamela Talzi Reede, 09. juuni 2017.Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa sõnul on suuremate asjadena plaanis projekti raames katta linnuse merevärava sissekäik munakivisillutisega, lisada sellele ka kõnnitee osa ja valgustus. Samuti ehitada laste mänguväljak, avada üks pinnase osa, et näidata esialgset maapinda ja linnuse vundamenti. Lisaks tuua idabastioni ümbert vallialune tee kuni peasillani välja.Veel soovitakse puhastada 1980-ndatel ehitatud eskarpmüüri linnapoolne osa ja see uuesti vuukida.Võimalusel alustatakse töödega tuleva aasta algul.Pamela Talzi

Veel artikleid samast teemast »