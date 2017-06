Uudised

Algavad Üdruma lõigu teetööd

Reede, 09. juuni 2017.



Tuleva nädala algul alustatakse Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maantee km 11–21,4 Koluvere–Üdruma lõigu ehitustöödega.



Projekti eesmärk on teelõigu amortiseerunud katte taastamine ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine. Tööde käigus toimub olemasoleva katte tasandusfreesimine ja tasanduskihi paigaldus ning kogu lõigul uue ühekihilise asfaltbetoonist katte ehitus.



Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis. Tööd tehakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud.



“Tööde puhul, kus pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liikluse reguleerijaid tipptundidel kella 8-st 10-ni ning 16-st kuni 18-ni, muul ajal kasutatakse liikluse reguleerimiseks foore,” selgitas maanteeameti Lääne regiooni projektijuht Urmas Robam.



Töid teostab Viamer Grupp OÜ, omanikujärelevalvet Taalri Varahaldus AS. Tööde lepinguline maksumus on 1,4 miljonit eurot. Lõigu rekonstrueerimine lõpeb augustis. Autor: MM

