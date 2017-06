Uudised

Saarlaste-hiidlaste köievedu jääb ära (1)

Reede, 09. juuni 2017.



Möödunud aastal toimus saarlaste ja hiidlaste vahel meeleolukas kogukonnaüritus, mille käigus püüti “sotid selgeks tõmmata”.



Paraku jäi Soela ja Sõru sadamas toimunud kahe saare vaheline köievedu viiki, sest köis läks suure rammu tõttu korduvalt katki. Enam kui tuhandepealine köievedu osutus aga väga menukaks ja kuigi tegu pidi olema ühekordse üritusega, tekkis korraldajatel plaan seda taas proovida.



Korraldaja Jaana Lepamaa ütles aga eile, et tänavu köievedu siiski ei korrata, kuid tuleval aastal on plaan taas rammu katsuda, sest võitjat pole välja kuulutatud.

“Ajanappus on kindlasti üks suuremaid faktoreid. Ja mõned plaanid, mida me poleks suutnud selleks aastaks teoks teha. Me tahame teha hästi ja veel paremini kui eelmisel aastal, siis juba suuremini,” lausus Lepamaa.



Täpsemalt ta tuleva aasta plaanidest rääkima ei soostunud, kuid kinnitas, et kordamismõtted tulid sellest, et nii hiidlased kui saarlased said hetkeks üle maailma kuulsaks ja ühtlasi tekitas see ka tugevat kogukonnatunnet.



“Köis läks ju katki ja võtja on välja kuulutamata. Eks tuleb nii kaua tõmmata, kuni võtja saab välja selgitatud või saared kokku. Mine sa tea,” sõnas Lepamaa. Kinnitamata andmetel on tegemist maailma pikima köieveoga.



