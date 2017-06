Uudised

Kohtumine uue standardiga: parketimaastur Audi Q3

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 09. juuni 2017. Audi Q3 on nagu maastur ja nagu ei ole ka. Ta näeb välja kui heas toitumuses sportlike eluviisidega, isegi veidi ulakas saksa noormees. FOTO: Valmar Voolaid Sageli seda ei juhtu, et saan kolm päeva tuttuue autoga ringi rallida, seega tunnistan kohe alguses ja ausalt, et nädalalõpp Audi Q3-ga kujunes igati nauditavaks.



Ma ei teadnud temast kohe mitte midagi, seega oli esmane kohtumine üllatav. Audi Q3 on nagu maastur ja nagu ei ole ka. Ta näeb välja kui heas toitumuses sportlike eluviisidega, isegi veidi ulakas saksa noormees, kelle pale annab aimu segaverelisusest, asiaatlikust päritolust: pisut viltused esituled mõjuvad kergelt pilusilmselt, iluvõre on kui aval naeratus ning madala paigutusega õhuvõtuavad kui põselohud – igati sõbralik ja usaldust äratav.



Auto on 4,39 meetrit pikk, 1,83 meetrit lai ja koos koormataladega 1,60 meetrit kõrge, see muudab kogemustega naisterahva jaoks sisseistumise ja väljumise mugavaks. Panin tillukese, 1,4-se mootoriga parketimaasturi – nii neid kõrgeid ja kergeid rahvasuus vist kutsutakse – igati proovile.



Mugav ja avar



Võtsin endale väljakaubeldud ülesannet täie tõsidusega, haarasin nädalalõpuks mandrilt külla tulnud sõbra kaasa ja juba reede õhtul testisime sõiduki mahtu. Uue auto lõhn on erutav, mistõttu sisse istudes ahmisime esmalt tükk aega õhku nii otseses kui ülekantud tähenduses.



Istmed olid mugavad ja lisaks kõrgusele ning kaugusele roolist on võimalik timmida ka esiistmete sügavust.



Linnamaasturi kohta näiliselt väike Q3 on seest nii avar, et seisa või püsti ja löö või tantsu. Sõnnikuvedu jäi küll ära, aga pagasiruumi mahutasime lahedalt kaheksa kotti taimemulda tomatipeenra tarvis ning kui oleks tagumised istmed alla lasknud, oleks sellesse mullakotte mahtunud terve kartulipõllu ulatuses.



Laupäeval ahvatles automaatkäigukastiga Q3 juba varahommikul startima. Tervele saarele küll tiiru peale teha ei jõudnud, aga Lääne-Saaremaa rannikumaantee alates Kuressaarest Sõrve tipuni ning sealt Undva pangani sai ära mõõdetud.



Proovisime erinevaid teekatteid, teiste hulgas ka liivast pinnast. Tuleb tõdeda, et sellesse suhtus ta kuidagi pika hamba ja ettevaatlikkusega, ikkagi esiveoga.

Mujal tundis kuukene end nagu kala vees. Asfaldil ta lausa liugles, mõistagi alludes juhi korraldustele, kruusateel istus ka kiirema paarutamise korral kurvis ning püsis kenasti teel.



Q3 oleks nagu metsloomi hülgav: väljasõidu teekonnal kohatud hirved, jänesed ja kitsed tunnistasid meid tee ääres eemalt või pagesid metsa, justkui aru saades, et temaga pole mõtet rinda pista.



Teeb ja toimetab ise



Armatuurlaud, mille keskel paikneb Q3-l hingedega ekraan, on ilma igasuguste üleliigsete tulede, vilede ja tiluliluta. Rahulik, selge ja loetav, millelt on juhil olulist informatsiooni kerge haarata.



Pardaarvuti on seotud infosüsteemiga, mis kuvab kütusekulu seisukohast asjakohaseid andmeid ning annab soovitusi tõhusaks juhtimiseks. Isegi käigu vahetamise vajadusest annab käiguvahetusindikaatori suurendatud vaade märku.



Veel sain infot selle kohta, millised tarbijad, nagu kliimakontrollisüsteem või tagaklaasisoojendi, on aktiivsed ning kui palju kütust sõiduk võtab.



Nii nagu paljudel moodsatel autodel, on ka Q3-l Start/Stop-süsteem, mis aitab säästa energiat ning vähendada CO2 heitmeid. Kui käiguvalits on neutraalis ning juht on eemaldanud jala piduripedaalilt, seiskab süsteem auto peatumisel mootori ning käivitab selle uuesti niipea, kui pidur alla vajutada, funktsioneerides kogu aeg vaikselt, mugavalt ja kiiresti, absoluutselt märkamatult.



Eriti äge on muidugi see, et ta vahetab ise ka tulesid ja lülitab vajadusel käima kojamehed. Kahjuks-õnneks ei tulnud taevast sel nädalavahetusel piiskagi, mistõttu viimane jäi seetõttu testimata.



Vaikus salongis



Sinihamba ehk bluetoothiga sain oma taskutelefoni süsteemiga ühendada ja rooli küljes asetsevate nupukeste abil nii kõnesid vastu võtta kui valida. Täpselt niisama lihtne on mängida CD-plaati ning lehitseda raadiojaamu. Valisime Klassikaraadio. Salongis on nii vaikne, et vajadust volüümi valjuks keerata ei tekkinudki, sümfoonilised helid jõudsid meie kõrvu puhta ja selgena ning saatsid meie teekonda, justkui sõidaksime mitte mootori, vaid millegi seletamatu, ülevama jõul.



Et lugu Q3-st ülemäära meela kiidulauluna ei mõjuks, tundsin melomaanina puudust tagumistest kõlaritest ehk võimsamast saundist. Tõsi, pole välistatud, et ma ei leidnud neid lihtsalt üles ega osanud heli neisse suunata, vahel olen väljaspool kodu lihtsalt nii saamatu.



Meie kohtumine Audi Q3-ga oli põgus ja temaga oli lihtne sõbraks saada. Esmaspäeva hommikul oli mul nädalalõpu truust kaaslasest, nagu ma kohe alguses kartsin, tõesti raske loobuda.



