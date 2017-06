Uudised

JUHTKIRI - Esivanemate tarkus

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Öeldakse, et ajalugu kordab ennast. On spiraalne, kerides end iga ringiga kas avaramaks või hoopiski üles- või allapoole.



Niimoodi võivad eilse päeva uudsused olla tänapäevased igandid, aga ka vastupidi. Need, mis kord on olnud oma nime õigustavad töökohad, -hooned või -ehitised, muutuvad enamasti lihtsalt vaatamisväärsusteks. Asjadeks iseeneses. Millest võib välja lugeda peamiselt vaid ajalugu ehk seda, kuidas inimesed ennevanasti toimetasid.



Veskite taastamine näib olevat umbes samalaadne protsess. Tõesti, veskid on pärit minevikust, meenutades meile eilset päeva. Aga kas ainult? Miks mitte neid ka tööle panna? Miks mitte ära kasutada nende tõelist potentsiaali? Sest asi iseeneses võib ju küll hästi töötada – mälestusasjana või nii, aga palju parem on näidata, mida sellega teha saab.



Niisiis on veskite taastamine igati väärt projekt. Väärt, et sinna paigutada nii majanduslikke kui emotsionaalseid vahendeid. Tõsi, ilma esimeseta ei tee tänapäeval küll suurt midagi, aga viimane on vaat et tähtsamgi. Liikumapanev jõud. Nii nagu tuulgi…



