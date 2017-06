Uudised

Linnuses taastatakse Põhjasõja-eelne tuulik

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. juuni 2017. Endel Püüa viitab kohale, kuhu tuulik taas ehitatakse – bastioni keskele, töökodade kohale. Asjade arenedes peaks lähiajal tehtama ka üleskutse veskikivide leidmiseks. FOTO: Tambet Allik Saaremaa Muuseumi ja Altia Eesti AS-i ühisprojektina taastatakse Kuressaare kindluses vabariigi 100 aasta juubeli tähistamiseks tuleva aasta sügiseks seal 17. sajandil läänebastionil asunud pukktuulik.



Tuulik taastatakse täielikult koos sisseseadega, et seal saaks tutvustada jahu jahvatamist. “Tuuleveski on aastasadu olnud Kuressaare kindluse loomulik osa. Vähemasti 17. sajandil asus see praegusel läänebastionil, mis tollal kandiski Veski bastioni nime,” ütles Saaremaa Muuseumi direktor Endel Püüa. “Eesmärk on ehitada üles ajastu tüübile vastav pukktuulik, toetudes tolleaegsetele joonistele ja kirjeldustele.”



Ta tunnistas, et ega konkreetsest tuulikust palju teata. “Sellest on säilinud vaid paar vaba käega tehtud joonistust, aga ilmselt tuleb see taastada mujal paremini kirjeldatud või säilinud tuulikute analoogiate järgi,” selgitas Püüa oma ammust unistust.



Püüa meenutas, et kui 2015. aastal suuremad linnuse restaureerimise tööd lõppesid, tekkis mõte, et Veski bastion võiks oma tuuliku tagasi saada. Koostöö sündis sellest, kui eelmisel sügisel ERR-i korrespondent Margus Muld näitas lossi kaitsetornis Kivestu tuulikust filmi.



“Kuna vastuvõtt toimus kaitsetorni kohvikus, kust on hea vaade läänebastionile, tegin julge sammu ja jagasin Altia Eesti AS-i juhatuse esimehele Kristel Metsale oma tagasihoidlikke mõtteid,” kirjeldas Püüa, lisades, et sealt idee tuld võttiski.



Järjekorras kuues



“Tuuleveski on Saaremaa sümbol ning taastatav pukktuulik lisab koloriiti Kuressaare kindlusele ja mõjub soodsalt turismihuvile,” rõhutas Kristel Mets.

Kindluse tuulikute ajaloost on teada niipalju, et pärast pukktuuliku hävimist ehitas kohalik kaupmees Jelisar Beloussov tsiviilteenistuse valitsuse loal 1787. aastal põhjabastioni suurtükitorni müüridele hollandi-tüüpi tuuliku. See hävis 18. novembril 1795 tulekahjus.



Veel teadis Püüa lisada, et I maailmasõja ajal panid venelased samasse kohta püsti õhutõrjepatarei, mis kaitses Kuressaare vesilennukite baasi.



Pukktuulikuid mujal Eestis pole



“Kuressaares on praegu üks hollandi-tüüpi kohvik-tuulik, kuid pukktuulikuid ei ole ning neid ei leidu ühegi teise Eesti linna piirides. Kuressaares oli kunagi palju pukktuulikuid, kuid kõik on hävinenud, peamiselt 18. sajandil,” sõnas Tuulikute Meistrikoja ekspert ja arhitekt Mihkel Koppel.



Kuressaare tuulik on järjekorras juba kuues, mis saab uue elu Altia Eesti AS-i ja Tuulikute Meistrikoja koostööprojekti raames. Tänavu taastatakse tuulik Leisi vallas Paaste külas.



Altia Eesti AS on alates 2013. aastast toetanud Saaremaa sümboliteks peetavate tuulikute taastamist ning eksponeerimist kui pärandkultuuri turismiobjekte.



