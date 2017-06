Uudised

Endine lehepoiss: mulle meeldis, et sain suhelda

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 08. juuni 2017. Oliver Leppik tõdes, et temale lehepoisi amet meeldis ja paremaks müügiks mõeldi sõpradega koos välja isegi viisijuppe. FOTO: Sigrid Osa Teisipäevases Eesti Päevalehes ilmus lugu, et tööinspektsioon keelas alla 12-aastaste lehelapseameti. Ajalehepoiste ja -tüdrukute elukutse on ka saarel vähemalt selleks suveks kadunud.



Eelmise aasta juunis tehti tööinspektsioonile anonüümne vihje kahe lapse kohta, kes müüsid Järve keskuses Eesti Ekspressi ja Maalehte.



Inspektsiooni hinnangul on lehe müügitöö lapsele füüsiliselt liiga raske ja rahaga arveldamine ohtlik.



Selleks aastaks oli lehti müüma jõudnud registreeruda 180 last, kuid tööle neid ei võeta. Lehelastest on loobunud ka Õhtuleht ja Postimees.



Väärteomenetlus Ekspress Meedia AS-i suhtes on pooleli, kuid seda alustati seoses alla 12-aastaste laste lubamisega tööle, mis ei ole nende vanust arvesse võttes sobiv ehk mis ei olnud neile lubatud töölepingu seaduse § 7 lõigete 2 ja 4 mõistes, mille teemaks on lehelapsed ja nende tööaja tingimused. Töö oleks võimalik näiteks täiskasvanud juhendaja pideval juuresviibimisel.



Lehepoisi tööga käis kaasas laul



Saaremaa laulupoiss Oliver Leppik on töötanud viimased kaks suve lehepoisina ja oli tööga igati rahul. Tööd tegi ta 10–11-aastasena ja pidas seda igati jõukohaseks.



Esimesel aastal meeldis talle lehepoisi töö eriti. Ta sai palju uusi sõpru ja võimaluse uute inimestega suhelda. Teisel aastal läks leht kallimaks ja selle võrra oli neid keerulisem müüa.



“Mulle meeldis selle töö juures, et sai inimestega suhelda ja julgust juurde. Seda läheb laval vaja,” seletas laulupoiss Oliver, kelle nimi ei ole saarlastele võõras.

Koos sõpradega mõtles Oliver välja uusi ja atraktiivseid võimalusi, kuidas lehte paremini müüa.



“Me olime teistest julgemad. Hakkasime rääkima, mis jutud seal on ja mõtlesime ka laulud välja. Mõnedele laulsime,” rääkis poiss. Ta tõdes, et tema mäletamist mööda müüs lehti ka üks seitsmeaastane, kes samuti sai tööga hästi hakkama. Lehetöö juures ta midagi muud rasket välja tuua ei osanud, kui vihmaseid ilmu, mil linnas inimesi vähem liikus ja lehte eriti kellelegi pakkuda ei olnud.



Kaks suve kogemust



Tema meelest päevad liiga pikad ja lehed liiga rasked ei olnud. Sel aastal ta lehemüüjaks minna ei plaaninud, sest on juba kaks aastat käinud ja mõtles ühel suvel rohkem puhata ja reisida.



Tööd tegi ta varem kahel päeval nädalas – kolmapäeval ja neljapäeval. Tööpäevade maksimaalne pikkus oli üheksast neljani.



“Eks see sõltus sellest, kui kiiresti müüsid. Kui müüsid lehed poole tunniga ära, sai kohe lahti. Kõige kiiremini müüsin 18 lehte ära kahe tunniga,” rääkis Oliver. Esialgu mõtles ta põnevale kogemusele ja alles hiljem taskurahale.



“Midagi ma ostsin selle eest, aga ma isegi ei mäleta enam. See töö tasus ära küll. Ja sõpru leidsin rohkem,” seletas poiss.



Oliveri ema Piret tõdes, et väga hea, kui laps saab kogemuse töötada ja ise endale taskuraha teenida. Mõni päev oli raskem ja tuli rohkem pingutada, aga maailmas ei tule midagi kergelt kätte. Ta usub, et seadused on liiga karmid laste tööle suunamise juures.



“Mis neist siis tuleb lõpuks? Siis istuvadki kõik arvutis. Laps peab ikka ringi käima ja suhtlema. Selles töös ei ole ju midagi hullu,” rääkis Piret.



