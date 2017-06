Uudised

Saaremaal elanike kohta enim alkoholi müügi lube

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 08. juuni 2017. Alkoholi jaemüügi lubade arv maakondade kaupa 1000 elaniku kohta. Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring “Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2016. aastal” Eesti Konjunktuuriinstituudi äsja valminud uuringust selgub, et elanike arvu kohta on Eesti maakondadest kõige rohkem alkoholi jaemüügi lube Saare maakonnas.



Uuringu “Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2016. aastal” põhjal oli Saare maakonnas 1000 elaniku kohta 3,8 alkoholi jaemüügi luba, millega asub Eestis esikohal. Järgnevad Pärnumaa 3,4 ja Võrumaa 3,3 loaga 1000 elaniku kohta. Kuigi Hiiumaal on vähem elanikke kui Saaremaal, on Hiiumaa 2,8 jaemüügi loaga maakondade pingereas 8. kohal.



Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Triinu Täht ütles, et kuivõrd riik ega kohalik omavalitsus ei piira alkoholi müügikohtade arvu, siis saab müügikohtade arvu ja tihedust mingis piirkonnas seletada ainult majanduslike põhjustega.



“Kui kusagil on palju müügikohti, saab sellest järeldada, et alkoholi ostetakse palju ja turule mahub palju tegijaid. Samas tuleb arvestada, et väiksemates kohtades võivad olla ka väiksemad poed väiksema käibega, mistõttu müügikohtade arv ei pruugi anda pilti selle kohta, kui palju piirkonnas alkoholi tarbitakse,” sõnas Täht. Nii näiteks võib ühe supermarketi käive olla suurem kui mitme väikepoe käive.



Uuringu andmetel omati toitlustusasutustes kehtivaid alkoholimüügi lube 1000 elaniku kohta kõige rohkem Hiiumaal (6,6), Läänemaal (4,8), Pärnu- ja Saaremaal (mõlemal 4,3), kusjuures müügilubade arv tõusis kõigis neis maakondades.



Kui 2016. aastal oli Saare maakonnas alkoholi müügi lube kokku 247, siis tänavu 2. mai seisuga on neid 287. Müügilube jaemüüjatel vastavalt 109 ja 127. Ka hulgimüüjatel on müügilube mullusest enam. Möödunud aastal oli neid 10, tänavu 16. Toitlustusasutustel oli alkoholi müügi lubasid möödunud aastal 128, sel aastal 144.



