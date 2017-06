Uudised

Leigeri kapten jäi üleväsimusest tingituna vahetuse ajal magama

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 08. juuni 2017. Leigeri ristimistseremoonial osalesid ka kaptenid Viktor Rohtla (vasakul) ja Hanno Naaber. Pildil keskel ristiema Helgi Põllo. FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees TS Laevade uus parvlaev Leiger puudutas ööl vastu 2. jaanuari reisil Heltermaalt Rohukülla kaks korda merepõhja, sest üleväsinud kapten uinus kaptenisillal, kirjutab Postimees.



Veeteede ameti ohutusjuurdluse kokkuvõtte järgi sõitis Leiger laevatee kõige ohtlikumal lõigul vähemalt üks minut ja 20 sekundit, ilma et kapten oleks laeva kontrollinud.



1. jaanuaril kell 23.30 Heltermaalt plaanipärast lisareisi alustanud Leiger puutus kell 00.25 kaks korda järjest vastu Rukki kanali serva. Põhjapuute tagajärjel sai laevakere kriimustusi ja laev jätkas teekonda Rohukülla.



Leigeri põhjapuute põhjustas ohutusjuurdluse kokkuvõtte järgi hilinenud pööre, mis oli tingitud kapteni üleväsimusest, tähelepanu hajumisest ja lühiajalisest magama jäämisest navigatsioonisillal, selgub ohutusjuurdluse kokkuvõttest. Kapteni üleväsimusele aitas kaasa tema enda usaldamatus vanemtüürimehe võimetesse juhtida laeva iseseisvalt Heltermaa ja Rukki kanalis.



Postimees uuris aprillis TS Laevadelt, kas vastab tõele väide, et laeva kapten Viktor Rohtla lasti lahti, kuna ta polevat laevaga hästi ümber käinud. Toona vastas ettevõtte juhatuse esimees Kaido Padar, et TS Laevad pole kedagi lahti lasknud.



„Töösuhted on lõpetatud erinevate inimestega erinevatel põhjustel. Me ei saa kommenteerida töötaja ja tööandja vahelisi suhteid,“ ütles ta toona.



„Teile väidetud juhtum, millele viitasite, leidis aset jaanuarikuu alguses. Parvlaev Leiger vigastas põrkeprussi, kuna vendri deformeerumise tõttu riivas kaikonstruktsiooni. Viga saanud koht parandati öise seisuaja kestel kohe. Sõidugraafikus muudatusi ei toimunud, sest vigastus ei olnud suur,“ ütles Padar aprilli teises pooles.



Veeteede ameti ekspertide koostatud kokkuvõtte järgi ei korraldanud kapten laeval vahiteenistust, mis oleks taganud laeva ohutu navigeerimise. Ta ei kasutanud tõhusalt sillal olevaid navigatsioonisüsteeme, mis ei andnud hoiatussignaale, sest alarmid töötavatelt süsteemidelt olid välja lülitatud. Samuti ei olnud navigatsioonivahi koosseisu kaasatud tekimeeskonna liikmeid.

Juurdluse kokkuvõtte kohaselt ei hoiatanud vanemtüürimees kaptenit hetkel, kui ta avastas, et laev on Rohuküla sihilt kõrvale kaldunud, sest puudus nõuetekohane omavaheline side.



Ohutusjuurdluse kokkuvõtte järgi soodustas TS Laevade tegevus kapteni üleväsimust, sest reeder ei andnud piisavalt aega laevapere liikmete treeninguteks ega määratud esialgseks perioodiks – kapteni koormuse vähendamiseks – kapten-juhendajat. Tingituna avalikkuse suurendatud tähelepanust rakendas TS Laevad Leigeri tööle maksimaalse võimaliku koormusega. Juurdlus tuvastas, et põhjapuutega reis oli sel ööpäeval üheteistkümnes.



Veeteede amet soovitab reederil kõigi laevade juhtkondadega ohutusjuurdluse kokkuvõte läbi arutada ja analüüsida ohtliku juhtumi põhjusi. Samuti peaks TS Laevade juhtkond jälgima laevapere liikmete komplekteerimise, täiendusõpe ja stažeerimise protseduuride täitmist.



Möödunud aasta lõpus Türgi laevatehases valminud Leiger asus 22. detsembril Rohuküla ja Heltermaa liinil reisijaid vedama. Veeteede ameti ohutusjuurdluse kokkuvõtte järgi sõitis Leiger laevatee kõige ohtlikumal lõigul vähemalt üks minut ja 20 sekundit, ilma et kapten oleks laeva kontrollinud.1. jaanuaril kell 23.30 Heltermaalt plaanipärast lisareisi alustanud Leiger puutus kell 00.25 kaks korda järjest vastu Rukki kanali serva. Põhjapuute tagajärjel sai laevakere kriimustusi ja laev jätkas teekonda Rohukülla.Leigeri põhjapuute põhjustas ohutusjuurdluse kokkuvõtte järgi hilinenud pööre, mis oli tingitud kapteni üleväsimusest, tähelepanu hajumisest ja lühiajalisest magama jäämisest navigatsioonisillal, selgub ohutusjuurdluse kokkuvõttest. Kapteni üleväsimusele aitas kaasa tema enda usaldamatus vanemtüürimehe võimetesse juhtida laeva iseseisvalt Heltermaa ja Rukki kanalis.Postimees uuris aprillis TS Laevadelt, kas vastab tõele väide, et laeva kapten Viktor Rohtla lasti lahti, kuna ta polevat laevaga hästi ümber käinud. Toona vastas ettevõtte juhatuse esimees Kaido Padar, et TS Laevad pole kedagi lahti lasknud.„Töösuhted on lõpetatud erinevate inimestega erinevatel põhjustel. Me ei saa kommenteerida töötaja ja tööandja vahelisi suhteid,“ ütles ta toona.„Teile väidetud juhtum, millele viitasite, leidis aset jaanuarikuu alguses. Parvlaev Leiger vigastas põrkeprussi, kuna vendri deformeerumise tõttu riivas kaikonstruktsiooni. Viga saanud koht parandati öise seisuaja kestel kohe. Sõidugraafikus muudatusi ei toimunud, sest vigastus ei olnud suur,“ ütles Padar aprilli teises pooles.Veeteede ameti ekspertide koostatud kokkuvõtte järgi ei korraldanud kapten laeval vahiteenistust, mis oleks taganud laeva ohutu navigeerimise. Ta ei kasutanud tõhusalt sillal olevaid navigatsioonisüsteeme, mis ei andnud hoiatussignaale, sest alarmid töötavatelt süsteemidelt olid välja lülitatud. Samuti ei olnud navigatsioonivahi koosseisu kaasatud tekimeeskonna liikmeid.Juurdluse kokkuvõtte kohaselt ei hoiatanud vanemtüürimees kaptenit hetkel, kui ta avastas, et laev on Rohuküla sihilt kõrvale kaldunud, sest puudus nõuetekohane omavaheline side.Ohutusjuurdluse kokkuvõtte järgi soodustas TS Laevade tegevus kapteni üleväsimust, sest reeder ei andnud piisavalt aega laevapere liikmete treeninguteks ega määratud esialgseks perioodiks – kapteni koormuse vähendamiseks – kapten-juhendajat. Tingituna avalikkuse suurendatud tähelepanust rakendas TS Laevad Leigeri tööle maksimaalse võimaliku koormusega. Juurdlus tuvastas, et põhjapuutega reis oli sel ööpäeval üheteistkümnes.Veeteede amet soovitab reederil kõigi laevade juhtkondadega ohutusjuurdluse kokkuvõte läbi arutada ja analüüsida ohtliku juhtumi põhjusi. Samuti peaks TS Laevade juhtkond jälgima laevapere liikmete komplekteerimise, täiendusõpe ja stažeerimise protseduuride täitmist.Möödunud aasta lõpus Türgi laevatehases valminud Leiger asus 22. detsembril Rohuküla ja Heltermaa liinil reisijaid vedama.

Veel artikleid samast teemast »