Poliitjuhid vaagisid valimiste esinumbreid

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 08. juuni 2017. Saarlase liit koondab erineva erakondliku taustaga aktiviste. Vasakult: Kalle Kolter, Janne Nurmik, Maarika Aasa, Enn Meri, seljaga kaamera poole istuvad Mart Mäeker, Kalmer Poopuu ja Ludvik Mõtlep. Foto: Tambet Allik Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Saaremaa piirkonna juhatus valis Saaremaa valla vallavanemakandidaadiks praeguse Kuressaare linnapea ja Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse esimehe Madis Kallase.



Kallase sõnul moodustab Saaremaa ühtse loogilise terviku, kus linn ja maapiirkonnad täiendavad teineteist. “Saarelisest eripärast tulenevalt peab Kuressaare keskusena olema niivõrd tugev, et suudab toetada elu tervel Saaremaal,” rõhutas Kallas.



“Meie saar on üks toimepiirkond ja saab parimal viisil toimida vaid ühtse kohaliku omavalitsusena. Saaremaa on senise ühinemise faasis näidanud, et koostöös peitub jõud ja ühtse meeskonnana suudetakse ületada väga suuri väljakutseid. Muutuvas maailmas saavad edukad olla vaid need, kes suudavad kiiresti kohaneda ning uutele ootustele parimal moel vastata – Eestis on selleks parimad eeldused loodud just Saaremaal,” leidis Kallas.



Madis Kallas oli sotside Saaremaa piirkonna juhatuses ainus väljapakutud kandidaat Saaremaa valla vallavanema kohale, keda toetasid üksmeelselt kõik piirkonna juhatuse liikmed.



“Saaremaa omavalitsuste liidu esimehena ja Kuressaare linnapeana tunnetab ta nii tiheasustusega linnalise elukeskkonna väljakutseid kui ka hõredama asustusega maapiirkondade muresid ja rõõme. Ühinemise juhtkomisjoni liikmena on ta hästi kursis ka kogu ühtse Saaremaa temaatikaga,” põhjendas sotsiaaldemokraatide Saaremaa piirkonna juht Jaanis Prii.



Ta pidas Reformierakonna poolt varem Saaremaa vallavanemakandidaadina välja käidud Tiiu Arot tugevaks konkurendiks Madis Kallasele, sest mõlema vahel võib tulevases volikogus minna kõvaks rebimiseks. “Eks näis, kas veel mõni tuleb,” märkis Prii.



Vallavanemakandidaati ei ole veel avalikustanud valimisliit Saarlane, Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ning Keskerakond, mille Saaremaa piirkond sai uue juhatuse.



Eile õhtul kogunes valimisliidu Saarlane koosolek vallavanemakandidaadi küsimust arutama. “Küllap saame selle asja ära otsustatud. Aeg juba sealmaal, kaua me ikka edasi lükkame,” oli MTÜ Valimisliit Saarlane juhatuse liige Virge Pihel enne koosolekut optimistlik.



IRL-i Saaremaa piirkonna juhi Kaido Kaasiku sõnul läbirääkimised Saaremaa vallavanemakandidaadi osas veel käivad. “Võidujooksu peal me väljas ei ole. Kiiret ei ole. Oluline, et saame hea kandidaadi,” viitas Kaasik.



