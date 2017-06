Saare Golfis töötab Eesti kõige parem golfitreener

Uudised

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Mari Suursalu rõõmustab nii suurte kui väikeste õpilaste edusammude ja säravate silmade üle. FOTO: Joosep Martinson Saare Golfi treener Mari Suursalu tunnistati tänavu ajakirja Golf algatatud hääletuse järgi parimaks treeneriks Eestis.



”Ma ei oska seda teisiti kommenteerida, kui et mul on lihtsalt võrratud õpilased,” ütles Saare Golfi treener Mari Suursalu ning tänas kõiki, kes tema toetuseks oma hääle andsid. ”Olen kõigile väga tänulik, see on väga kena tunnustus. Teen oma tööd hinge ja armastusega ning minu jaoks on suurim rõõm, kui õpilastel suuri ja väikseid edusamme kogedes silmad säravad.”



Suurimat konkurentsi pakkus Mari Suursalule Valgeranna golfiklubi treener Gert Velsberg, kellega ta hääletamise alguspäevil liidripositsiooni vahetas. Mõne aja pärast läks Mari Suursalu kindlalt edetabelit juhtima, võites 26% ja 186 toetajahäälega ajakirja Golf lugejate lemmiktreeneri tiitli. Auväärse teise koha saavutas Gert Velsberg 17% ja 109 häälega, kolmandaks valiti Torel Neider (10%, 63 häält). Kokku kogus küsitlus 648 häält.



”Tõenäoliselt näeme Saaremaal noortega tehtud töö vilju alles tulevikus, kuid üks on kindel – Mari vääris lemmiktreeneri tiitlit igati,” ütles Meie Maale ajakirja Golf peatoimetaja Monika Kuzmina ning lisas, et Mari Suursalu panus Eesti golfi arengusse on hindamatu. ”Isiklikult olen õnnelik, et see tiitel läks just sellele treenerile, kes igapäevaselt koolitundides golfi õpetab.”



