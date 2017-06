Uudised

Madalapalgalised said 800 000 eurot

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Tänavu 31. märtsini sai taotleda madalapalgaliste maksutagastust, mida jäeti üle Eesti üsna palju ka taotlemata.



Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ütles, et kokku taotles madalapalgalise tagasimakset ca 80 000 inimest, kellele on välja makstud 26,8 miljonit eurot. Pisut üle 100 inimese osas on otsus tegemata, kuna nende tuludeklaratsiooni andmeid veel kontrollitakse.



Saare maakonnas said madalapalgaliste tulumaksutagastuse 2368 inimest summas 789 383 eurot.



„Taotluste arvu võib pidada ootuspäraseks. 2015. aasta andmete pealt võis eeldada küll mõnevõrra rohkem taotlusi, kuid aastaga on inimeste tulud muutunud ning kindlasti osa inimesi, kes ametlike andmete järgi oleks võinud taotluse esitada, võisid jätta selle teadlikult tegemata,“ arvas Liivamägi.



Peamiseks põhjuseks pakkus ta välja olukorra, kus väga väikesest tagasimaksest inimesed ise loobusid ning kindlasti ka selle, et kui inimene teadis, et tema 2016. aasta tulu oli tegelikult suurem kui deklareeritud tulu, jäeti taotlus esitamata. „Kui avastame, et oleme toetuse välja maksnud valeandmete alusel, nõuame alusetult makstud toetuse tagasi,“ rõhutas ta.



Liivamägi lisas, et seni pole tagasisidet tulnud, et suurel hulgal oleks teadmatusest taotlus esitamata jäetud, sest inimesi on teavitatud nii meedia kui e-kirja teel.



Tema sõnul oli suurim võimalik tagastuse summa umbes 700 eurot. Eraldi aga pole analüüsitud, millistel põhjustel avaldus esitamata jäeti. Samuti ei ole ka maakondade kaupa eraldi välja toodud, kui palju vastavas paigas inimestel raha küsimata jäi.



Madalapalgaliste lisatoetus makstakse välja üks kord aastas. Tänavu said toetust taotleda isikud, kelle tulu jäi mullu alla 7817 euro.



Tulevast aastast asendub madalapalgaliste maksutagastus 500-eurose maksuvaba tuluga, mida hakkavad saama kõik inimesed, kelle sissetulek jääb alla 1200 euro kuus.



