Kuressaares varastati kass

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 08. juuni 2017. Varastatud hall lühemapoolse karvaga nelja-aastane kass reageerib nimele Mäks. FOTO: erakogu Pühapäeval pandi Rootsi tn 12 korteri ees pihta kass.



„Me olime kella viieni kõik koos kodus, siis lasime kassi õue ja läksime ise minema. Pärast naabrid ütlesid, et kaks tõukeratastega tüdrukut olid kassile paela kaela pannud, minema vedanud ja rohkem me ei tea,“ rääkis kassi omanik Sandra Sall.



Tüdrukud olid naabritele võõrad, kuid hinnanguliselt 8–10-aastased. Pere eile veel politsei poole pöördunud ei olnud, kuid otsisid ise kassi iga päev. Kui muud üle ei jää, pöörduvad nad abi saamiseks ka politsei poole. Kass on hall, pigem lühikese karvaga ja sõbralik. Nelja-aastane isane kass reageerib nimele Mäks. Leidjale on pandud välja vaevatasu 50 eurot.



