Uue ilmajaama andmed ei kajastunud uudistes

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Kui esmaspäeval avati saarlaste meeleheaks lõpuks ometi Kuressaare ilmajaam, siis esimestel päevadel kasutati siinseid olusid kajastades siiski ikka Roomassaare andmeid.



Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kommunikatsioonispetsialist Silver Kuusik tõdes, et ERR-i erinevad meediakanalid kasutavad ilmateenistuse andmeid. „Ehk siis – kui ilmateenistus kajastab Kuressaare jaama andmeid, siis kasutavad neid ka meie uudistesaated,“ selgitas ta.



Kuusik kinnitas, et teemat arutati juba teisipäeval ning eilsega sai asi juba lahendatud.



