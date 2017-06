Uudised

Aurigas avatakse Kapella Cafe

Kolmapäev, 07. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 07. juuni 2017. Lisaks Monk Wok & Sushi laienemisele ning koostööle Peetri Pizzaga paneb Bali Chauhan end proovile ja avab Eesti toite pakkuva kohviku Kapella Cafe. FOTO: Tambet Allik Nii nagu loodus tühja kohta ei salli, avab endise Koidutähe kohviku asemel oma uksed reedel kell 11 Kapella Cafe, mis hakkab pakkuma Eesti toite.



Kui 11. mail avas Auriga keskuses taas oma restorani laienenud Monk Wok & Sushi, kus nüüd pakutakse ka Peetri Pizza tooteid, on juba sel reedel omanik Bali Chauhanil põhjust taas rõõmustada.



Idee laieneda ka teisele korrusele ning Aasia toidu ja pitsade pakkumise kõrval end ka kohviku pidamises proovile panna, oli Bali sõnul tulnud Auriga keskuse omanikult (keskust juhib alates 2015. aasta juulist Zenith Capital Management – toim).



“Ma olen niikuinii kogu aeg majas kohapeal. Mõtlesin kaua, aga arvasin, et miks mitte, tasuks ära proovida,” selgitas Bali.



Bali loodab, et kõik läheb hästi. Ta rõhutas, et võtab asju alati positiivselt. “Olen Aurigas kuus aastat tegutsenud ja on ka raskemaid aegu olnud, aga nüüd on pilt hoopis teine,” oli ta uue etapi eel rahul.



Omanik ideedest pungil



Kapella Cafes on avamiseks peaaegu kõik valmis. “Nagunii on alati mingeid väiksemaid asju, mis võivad ette tulla, aga kõik saab alati lõpuks korda, kui midagi peaks olema,” oli Bali kindel.



Uusi külalisi ootavad kohviku riiulitel ka juba mõned raamatud. “Kui jood kohvi, on hea raamatut lugedes aega veeta,” sõnas Bali, lisades, et kindlasti lisandub riiulitele tulevikus ka uusi teoseid.



