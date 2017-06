Uudised

Sander Mölder pjedestaalil

Kolmapäev, 07. juuni 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 07. juuni 2017. Sander Mölder. Eesti indie-elektroonika kollektiiv Avoid Dave avaldas täna koostöös Sander Mölderiga valminud singli “Fire”, mis tunnustati ühtlasi maailma ühe suurema laulukonkursi Performance kategoorias teise koha vääriliseks.



Loo kaasautor, produtsent ja DJ Sander Mölder (snd 17. märtsil 1987, pildil) peab loo põhiliseks tugevuseks selle kirjutamise spontaansust. “Me ei mõelnud mitmeid kordi ümber, vaid kõik esimesed mõtted läksid sisuliselt käiku.



Selles mõttes on ”Fire” väga puhas igasugusest ülemõtlemisest,” kirjeldas Sander ansambli pressiteates loomisprotsessi ning lisas, et tema ja Taavi koostöö toimis ökonoomselt ning teineteist täiendavalt. ”Nii orgaanilist koostööd ei tule tihti ette,” ütles Avoid Dave’i loominguline mootor, Uus-Meremaal viibiv Taavi Paomets Meie Maale ning lisas, et hindab Sanderi ekspertiisi kõrgelt.



Taavi Paomets peab elektroonika ja souliliku akustilisuse vahel mängleva singli tugevuseks lihtsust, mis on põimitud ootamatuste ja vaikusega. “”Fire” sõnum ei varja endas peidetud tagamõtet, vaid tuleb lüürikas selgelt välja – see räägib südame sütitamisest selle kõige siiramas tähenduses,” ütles ta.



Rahvusvahelise laulukirjutajate konkursi (International Songwriting Competition) Performance kategoorias ei hinnatud mitte pelgalt laulukirjutamisoskust, vaid lugu kui tervikut – instrumentaali, meloodiat, arranžeeringut, sõnu, loovust ja loo üldist kandvust.



