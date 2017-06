Uudised

Lümanda kooli lapsed osalevad ohutuslaagris

Kolmapäev, 07. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 07. juuni 2017. Meelis Juhandi. FOTO: Valmar VOolaid Lümanda põhikooli 6. klassi kaheksaliikmeline võistkond kui võistlusmängu “Kaitse end ja aita teist” (KEAT) Saare maakonna parim osaleb 7.-8. juunil Jõgevamaal Kuremaa järve ääres Udu turismitalus esimeses üle-eestilises ohutusalases laagris.



Lümanda kooli võistkonnaga koos lähevad laagrisse Saare politseinikud Meelis Juhandi ja Kaisa Nurm. “Viime politseibussiga lapsed kohale ning oleme aitajatena kaasas. Seal, kus vaja, aitame nõu ja jõuga korraldamisel võistluspunktides. Vaatame, kuidas sellist laagrit tehakse, ehk saame sealt järgmiseks aastaks šnitti võtta,” ütles Meelis Juhandi.



Laagris pannakse maakondade esindusvõistkonnad proovile vee-, tule- ja liiklusohutuse, esmaabi, orienteerumise, tsiviilkaitse, politsei ning tervise valdkonnas – selleks, et noored oleksid julgemad ja teadlikumad käitumaks vastavalt ohuolukorrale.



KEAT-laagri esimene päev algab rivistuse ja lipu heiskamisega. Pärast seda toimuvad omavahelised jõukatsumised erinevate ohuolukordade lahendamisel. Esimese päeva õhtu lõpeb põnevate tegevuste ja üllatuskülalisega. Teisel päeval toimuvad töötoad veeohutusest, püssi- ja vibulaskmisest ning ei puudu ka, nagu Palamuse vallale omane, Tootsi tuba. Põnevaks tegevuseks on veeolümpia ja liiklusohutusalane teater AHHAA keskuselt.



Eesti Terviseedenduse Ühingu korraldatavas laagris teeb kaasa kokku 10 võistkonda Jõgeva-, Tartu-, Pärnu-, Viljandi-, Saare-, Hiiu-, Lääne-, Põlva- ja Raplamaalt.



KEAT on mõeldud Eesti koolide 6. klasside õpilastele.



Laagri lõpetamisel tunnustatakse valdkondade parimaid ning võistluse üldvõitjaid. Suure tunnustuse pälvib ka Jõgevamaa ning kõik meeskonnaliikmed, kellest nii mõnedki on tegutsenud KEAT-projektis juba 24 aastat. Lümanda kooli võistkonnaga koos lähevad laagrisse Saare politseinikud Meelis Juhandi ja Kaisa Nurm. “Viime politseibussiga lapsed kohale ning oleme aitajatena kaasas. Seal, kus vaja, aitame nõu ja jõuga korraldamisel võistluspunktides. Vaatame, kuidas sellist laagrit tehakse, ehk saame sealt järgmiseks aastaks šnitti võtta,” ütles Meelis Juhandi.Laagris pannakse maakondade esindusvõistkonnad proovile vee-, tule- ja liiklusohutuse, esmaabi, orienteerumise, tsiviilkaitse, politsei ning tervise valdkonnas – selleks, et noored oleksid julgemad ja teadlikumad käitumaks vastavalt ohuolukorrale.KEAT-laagri esimene päev algab rivistuse ja lipu heiskamisega. Pärast seda toimuvad omavahelised jõukatsumised erinevate ohuolukordade lahendamisel. Esimese päeva õhtu lõpeb põnevate tegevuste ja üllatuskülalisega. Teisel päeval toimuvad töötoad veeohutusest, püssi- ja vibulaskmisest ning ei puudu ka, nagu Palamuse vallale omane, Tootsi tuba. Põnevaks tegevuseks on veeolümpia ja liiklusohutusalane teater AHHAA keskuselt.Eesti Terviseedenduse Ühingu korraldatavas laagris teeb kaasa kokku 10 võistkonda Jõgeva-, Tartu-, Pärnu-, Viljandi-, Saare-, Hiiu-, Lääne-, Põlva- ja Raplamaalt.KEAT on mõeldud Eesti koolide 6. klasside õpilastele.Laagri lõpetamisel tunnustatakse valdkondade parimaid ning võistluse üldvõitjaid. Suure tunnustuse pälvib ka Jõgevamaa ning kõik meeskonnaliikmed, kellest nii mõnedki on tegutsenud KEAT-projektis juba 24 aastat.

Veel artikleid samast teemast »