Kakkudele uued elupaigad

Kolmapäev, 07. juuni 2017.



Keskkonnaministeerium võttis sel nädalal kaitse alla kuus uut kassikaku püsielupaika ja muutis kahe elupaiga kaitsekorda. Leisi valda loodi Triigi püsielupaik kogupindalaga pea 64 hektarit, millest 41,35 ha paikneb sihtkaitsevööndis ja 22,29 ha piiranguvööndis.



Sihtkaitsevöönd paikneb riigimaal, piiranguvööndist 1,2 ha paikneb era- ja 21 ha riigimaal.



Harju-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaale moodustatud uute püsielupaikade suurus on 382 hektarit ja need asuvad valdavalt riigimaal. Püsielupaikade moodustamisega tagatakse eelkõige pesametsade säilimine ja pesitsusaegne rahu, märkis ministeeriumi pressiesindaja.



