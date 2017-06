Uudised

Õppuse toimumine sõltub ilmast

Kolmapäev, 07. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 07. juuni 2017. Rannikureostuse likvideerimise õppuse juhi Jüri Zabellevitši sõnul sõltub õppuse läbiviimine sellest, milline on tänahommikune ilm. FOTO: Tambet Allik Kui ilmaolud lubavad, algab täna Saaremaa sadama piirkonnas erinevate ametkondade ja vabatahtlike osalusel rannikureostuse likvideerimise koostööõppus.



Tõepoolest, õppuse toimumine ja selle koht saavad täpselt selgeks alles täna hommikul, sest kõik oleneb tuule suunast ning tugevusest. Õppuse peakorraldaja, Saaremaa päästepiirkonna vanemoperatiivkorrapidaja Jüri Zabellevitš meenutas mõne aasta tagust suurõppust Veerel, kus ilm mängis osalejatele sõna otseses mõttes vingerpussi.



“Ranniku reostustõrjepoom, mis paatide abil merre tõmmati, nurjas selle ürituse. Ilm ähvardab nüüd sama teha, kuid oleme natuke targemad, kuna meil on kaks võimalikku õppuse kohta välja valitud,” rääkis Zabellevitš.



Raudselt ei ole ette teada



Üheks õppuse võimalikuks toimumise paigaks on Saaremaa sadam ja teine selle vastas asuv Panga-poolne kallas. Sõltuvalt tuulest ning laine kõrgusest valitakse täna hommikul üks nendest kahest variandist. “Kui ikka ilm on meile risti vastu, siis ei ole midagi teha, kuid loodame, et ikkagi õnnestub õppus läbi viia,” arvas Zabellevitš.



Ilmateenistuse andmetel on täna ennelõunal ilm kuiv. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja saartel hakkab vihma sadama. Puhub ida- ja kagutuul 5–12, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s, merel kuni 18 m/s. Laine kõrgus on hommikul ja päeval lahtedes üks kuni kaks meetrit, merel kuni 2,5 meetrit.



Neid ilmaolusid, mille puhul õppus kindlasti ei toimu, raudselt ette öelda ei saa. Kui näiteks laine kõrgus on pool meetrit, võib soosivama tuule korral poomi merrepanek õnnestuda. Poom ei pruugi kõrgema laine korral veepinnal reostuse tõkestamisel enam toimida, sest laine võib poomist üle käia.



Otsus õppuse toimumise ja koha suhtes langetatakse täna hommikul kella 10 paiku, vahetult enne alguse kõnet häirekeskusele, kui õppuse korraldajad kohapeal olud üle on vaadanud.



Eelkõige harjutus-õppus



Stsenaariumi järgi avastab inimene rannikult reostuse ja helistab häirekeskusesse, teadmata, kust reostus pärineb. Päästjad teevad koos keskkonnainspektsiooni ametnikega esmase vaatluse, mille tulemusena leitakse lahest üks laev. Keskkonnainspektsioon kontrollib alust võimalikku lekke väljaselgitamiseks.



Õppusel osalevad peale Kuressaare, Orissaare ja Kihelkonna päästekomando ja keskkonnainspektsiooni ka keskkonnaamet, politsei- ja piirivalveamet, Eestimaa Looduse Fond, Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts ning Karala Vabatahtlik Tuletõrje Selts. Neist viimasel on vabatahtlikest ainsana Saaremaal olemas reostustõrje varustus, mida saab esmakordselt õppusel katsetada. Kokku on õppusele kaasatud umbes 50 inimest.



“Tegemist on rohkem harjutus-õppusega. Peamine eesmärk on õppusel läbi proovida päästeameti reostustõrje võimekus. Paigaldada koostöös politsei- ja piirivalveametiga rannikupoom. Ühtlustame tasemeid ja vaatame, kas meie varustus kokku läheb. Õppusega koolitame ka vabatahtlikke merepäästjaid, et juhul, kui midagi tõesti juhtub, oleks meil ka endi seast inimesed kohe võtta ja tuleksid appi,” ütles Zabellevitš.



Lääne-Eesti piirkonna reostustõrjevarustus – poomid, isikukaitsevahendid ja panwagen (Rootsi kaitseväest saadud roomikliikur – toim) toodi kohale Haapsalust.



Õppuse juhatas sisse eile õhtul kõigile huvilistele mõeldud infopäev Raiekivi säärel, kus õppusel osalevate ametkondade esindajad rääkisid nii eelseisvast õppusest kui ka sellest, kuidas õnnetused võivad mõjutada inimeste elu. Samuti, milleks peab valmis olema ja kuidas ennast ja oma peret hädaolukordadeks ette valmistada.



“Meie soov oli panna tavakodanik endaga kaasa mõtlema. Rannikureostus ei ole ainult ametkondade probleem, millega tegelda. Iga inimene suudab sellesse anda oma panuse,” selgitas Zabellevitš.



Lisaks mõttevahetusele õppusel osalejatega said huvilised vaadata näitust Eestis juba olnud hädaolukordadest ja uudistada reostustõrjes kasutatavaid vahendeid. Lääne päästekeskuse valmisoleku büroo peaspetsialist Sulev Kallavus tutvustas seitsme päeva toiduvaru näidispaketti.



Lisaks konservidele ja kuivainetele kuulusid paketti ka akupank ning patareidel töötav raadio. Keskkonnaameti telgis selgitati, kuidas puhastada õlireostusest määrdunud linde. Tõepoolest, õppuse toimumine ja selle koht saavad täpselt selgeks alles täna hommikul, sest kõik oleneb tuule suunast ning tugevusest. Õppuse peakorraldaja, Saaremaa päästepiirkonna vanemoperatiivkorrapidaja Jüri Zabellevitš meenutas mõne aasta tagust suurõppust Veerel, kus ilm mängis osalejatele sõna otseses mõttes vingerpussi.“Ranniku reostustõrjepoom, mis paatide abil merre tõmmati, nurjas selle ürituse. Ilm ähvardab nüüd sama teha, kuid oleme natuke targemad, kuna meil on kaks võimalikku õppuse kohta välja valitud,” rääkis Zabellevitš.Üheks õppuse võimalikuks toimumise paigaks on Saaremaa sadam ja teine selle vastas asuv Panga-poolne kallas. Sõltuvalt tuulest ning laine kõrgusest valitakse täna hommikul üks nendest kahest variandist. “Kui ikka ilm on meile risti vastu, siis ei ole midagi teha, kuid loodame, et ikkagi õnnestub õppus läbi viia,” arvas Zabellevitš.Ilmateenistuse andmetel on täna ennelõunal ilm kuiv. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja saartel hakkab vihma sadama. Puhub ida- ja kagutuul 5–12, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s, merel kuni 18 m/s. Laine kõrgus on hommikul ja päeval lahtedes üks kuni kaks meetrit, merel kuni 2,5 meetrit.Neid ilmaolusid, mille puhul õppus kindlasti ei toimu, raudselt ette öelda ei saa. Kui näiteks laine kõrgus on pool meetrit, võib soosivama tuule korral poomi merrepanek õnnestuda. Poom ei pruugi kõrgema laine korral veepinnal reostuse tõkestamisel enam toimida, sest laine võib poomist üle käia.Otsus õppuse toimumise ja koha suhtes langetatakse täna hommikul kella 10 paiku, vahetult enne alguse kõnet häirekeskusele, kui õppuse korraldajad kohapeal olud üle on vaadanud.Stsenaariumi järgi avastab inimene rannikult reostuse ja helistab häirekeskusesse, teadmata, kust reostus pärineb. Päästjad teevad koos keskkonnainspektsiooni ametnikega esmase vaatluse, mille tulemusena leitakse lahest üks laev. Keskkonnainspektsioon kontrollib alust võimalikku lekke väljaselgitamiseks.Õppusel osalevad peale Kuressaare, Orissaare ja Kihelkonna päästekomando ja keskkonnainspektsiooni ka keskkonnaamet, politsei- ja piirivalveamet, Eestimaa Looduse Fond, Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts ning Karala Vabatahtlik Tuletõrje Selts. Neist viimasel on vabatahtlikest ainsana Saaremaal olemas reostustõrje varustus, mida saab esmakordselt õppusel katsetada. Kokku on õppusele kaasatud umbes 50 inimest.“Tegemist on rohkem harjutus-õppusega. Peamine eesmärk on õppusel läbi proovida päästeameti reostustõrje võimekus. Paigaldada koostöös politsei- ja piirivalveametiga rannikupoom. Ühtlustame tasemeid ja vaatame, kas meie varustus kokku läheb. Õppusega koolitame ka vabatahtlikke merepäästjaid, et juhul, kui midagi tõesti juhtub, oleks meil ka endi seast inimesed kohe võtta ja tuleksid appi,” ütles Zabellevitš.Lääne-Eesti piirkonna reostustõrjevarustus – poomid, isikukaitsevahendid ja panwagen (Rootsi kaitseväest saadud roomikliikur – toim) toodi kohale Haapsalust.Õppuse juhatas sisse eile õhtul kõigile huvilistele mõeldud infopäev Raiekivi säärel, kus õppusel osalevate ametkondade esindajad rääkisid nii eelseisvast õppusest kui ka sellest, kuidas õnnetused võivad mõjutada inimeste elu. Samuti, milleks peab valmis olema ja kuidas ennast ja oma peret hädaolukordadeks ette valmistada.“Meie soov oli panna tavakodanik endaga kaasa mõtlema. Rannikureostus ei ole ainult ametkondade probleem, millega tegelda. Iga inimene suudab sellesse anda oma panuse,” selgitas Zabellevitš.Lisaks mõttevahetusele õppusel osalejatega said huvilised vaadata näitust Eestis juba olnud hädaolukordadest ja uudistada reostustõrjes kasutatavaid vahendeid. Lääne päästekeskuse valmisoleku büroo peaspetsialist Sulev Kallavus tutvustas seitsme päeva toiduvaru näidispaketti.Lisaks konservidele ja kuivainetele kuulusid paketti ka akupank ning patareidel töötav raadio. Keskkonnaameti telgis selgitati, kuidas puhastada õlireostusest määrdunud linde.

Veel artikleid samast teemast »